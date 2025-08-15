Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Новости онлајн

15. 08. 2025. u 12:27

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika. Ukupna kvota: 4,14

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto Profimedia

Petak

18.00 Noršalen - Kopenhagen GG (1,57)

20.00 Telstar - Zvole GG (1,59)
20.45 Ren - Marsej GG (1,66)

Ukupna kvota: 4,14

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VATRENO KRŠTENJE: Petrović debituje za novi klub u grotlu Enfilda

VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"