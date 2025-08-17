ČELSI VOLI DA IGRA OVAJ GRADSKI DERBI: "Plavci" su 16 utakmica bez poraza protiv "orlova"
PREMIJER liga tek što je startovala, a već u prvom kolu imamo londonski derbi: Čelsi, šampion sveta, dočekuje Kristal Palas – osvajača FA Kupa i prvog trofeja u novoj sezoni na Ostrvu, Komjuniti šilda.
Na „Stamford Bridžu“ nas očekuje zanimljiv duel, jer oba tima ulaze u sezonu sa velikim ambicijama, ali i sa različitim polaznim pozicijama.
Čelsi je pod vođstvom Enca Mareske prošle sezone stigao do četvrtog mesta u ligi i titule u Ligi konferencije, da bi u SAD krunisao godinu peharom namenjenim najboljem na Klupbskom prvenstvu sveta.
Ipak, gust raspored značio je da su „plavci“ sezonu završili tek kada su drugi već uveliko počeli pripreme. Zbog toga ostaje dilema u kakvom će ritmu otvoriti novu kampanju.
Sa druge strane, Palas je pod Oliverom Glasnerom proživeo bajku – nakon katastrofalnog starta sezone, uspeo je da stabilizuje formu i ostvari najveći uspeh u 119 godina dugoj istoriji kluba. Osvojen je FA Kup, i to protiv Mančester sitija, a zatim i Komjuniti šild protiv šampiona Liverpula. „Orlovi“ ulaze u prvenstvo puni samopouzdanja, a ostaje da se vidi kako će se snaći igrajući na dodatnom frontu, odnosno Ligi konferencije, gde ih je UEFA prekomandovala odlukom zasnovanom na dvostrukim aršinima...
Istorija međusobnih duela jasno ide u korist Čelsija. Palas nije slavio još od 2017, ali lani su oba meča završena rezultatom 1:1. Plavci u londonskim derbijima imaju čak 130 pobeda, dok je Palasov učinak znatno skromniji.
Statistika najavljuje borbu: Čelsi je u 71 odsto slučajeva opravdao ulogu favorita na svom terenu prošle sezone, ali i poslednja četiri domaća londonska derbija rešavao je minimalnom razlikom. Palas je u 13 od 15 prethodnih gostovanja davao gol, a u poslednja četiri derbija u gostima čak po dva puta tresao mrežu.
Najveća opasnost za goste zove se Kol Palmer – prvi strelac Čelsija sa 15 pogodaka, koji često pogađa u ranim fazama utakmice. Kod Palasa ključni čovek je Ebereči Eze, heroj iz finala Kupa i najveći kreativni adut tima.
Očekuje nas otvoren meč, sa obe strane dovoljno kvaliteta u ofanzivi. Pošto je pet od poslednjih šest susreta ovih rivala završeno sa golovima na obe strane, realno je očekivati da i ovoga puta mreže ne miruju.
NAŠ TIP: 1(1,65)
VREDI POKUŠATI: 1&GG (kvota 3,05)
