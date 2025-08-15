NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Petak 20.00 Mladost Lučani - Crvena zvezda 2 (1,17)

20.45 Ren - Marselj 2 (2,05)

21.00 Liverpul - Bornmut GG&|1+ (1,85) 20.45 Ren - Marselj 2 (2,05)21.00 Liverpul - Bornmut GG&|1+ (1,85) Ukupna kvota: 4,44

Fiks na Zvezdu je tu samo da pojača ukupnu kvotu.

Marselj ima odličan tim, ponovo četa Roberta de Zerbija puca na vrh tabele, preko leta su se pojačali i očekujemo da slave protiv Rena koji je ostao bez par prvotimaca, a i sa novim trenerom ulazi u sezonu.

Liverpul je favorit protiv Bornmuta, ali videli smo na meču sa Palasom da je zadnja linija "redsa" ranjiva, gosti preko svojih brzih krila to mogu iskoristiti i na osnovu toga tipujemo goleadu na "Enfildu".

