NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

15. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak

20.00 Mladost Lučani - Crvena zvezda 2 (1,17)

20.45 Ren - Marselj 2 (2,05)
21.00 Liverpul - Bornmut GG&|1+ (1,85)

Ukupna kvota: 4,44

Fiks na Zvezdu je tu samo da pojača ukupnu kvotu.

Marselj ima odličan tim, ponovo četa Roberta de Zerbija puca na vrh tabele, preko leta su se pojačali i očekujemo da slave protiv Rena koji je ostao bez par prvotimaca, a i sa novim trenerom ulazi u sezonu.

Liverpul je favorit protiv Bornmuta, ali videli smo na meču sa Palasom da je zadnja linija "redsa" ranjiva, gosti preko svojih brzih krila to mogu iskoristiti i na osnovu toga tipujemo goleadu na "Enfildu".

