NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.00 Mladost Lučani - Crvena zvezda 2 (1,17)
20.45 Ren - Marselj 2 (2,05)
21.00 Liverpul - Bornmut GG&|1+ (1,85)
Ukupna kvota: 4,44
Fiks na Zvezdu je tu samo da pojača ukupnu kvotu.
Marselj ima odličan tim, ponovo četa Roberta de Zerbija puca na vrh tabele, preko leta su se pojačali i očekujemo da slave protiv Rena koji je ostao bez par prvotimaca, a i sa novim trenerom ulazi u sezonu.
Liverpul je favorit protiv Bornmuta, ali videli smo na meču sa Palasom da je zadnja linija "redsa" ranjiva, gosti preko svojih brzih krila to mogu iskoristiti i na osnovu toga tipujemo goleadu na "Enfildu".
