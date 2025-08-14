TRNAVA ZA ČAST I KOEFICIJENT: Krajova je sve rešila u Rumuniji

Spartak Trnava dočekuje Univerzitateu Krajova u revanšu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Foto Profimedia

Prvi meč je završen sa ubedljivih 3:0 za Krajovu, što znači da domaći tim nema velike šanse za prolaz, ali će tražiti pobedu za čast i moral pred svojim navijačima.

Trnava želi da pokaže dobru igru, dok će Univerzitatea Krajova pametno kontrolisati rezultat i štititi svoju prednost.

Trener Mirel Radoji ima iskustvo za vođenje ovakvih mečeva i najverovatnije neće dozvoliti da tim preuzme nepotreban rizik.

Očekuje se zatvoren duel sa ograničenim brojem prilika, ali domaći tim ima šansu da ostvari pobedu za svoj ugled, dok će Rumunima za utehu ostati prolaz u narednu rundu.

NAŠA PROGNOZA: 1 (kvota: 2,02)

