TIP IZ KOMŠILUKA: Novajlija ne predstavlja problem za "modre"

В.М.

08. 08. 2025. u 11:00

PRVI meč drugog kola HNL lige odigraće Dinamo Zagreb i Vukovar koji se sastaju na "Maksimiru" od 21.00.

ТИП ИЗ КОМШИЛУКА: Новајлија не представља проблем за модре

FOTO: EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

Dinamo je prošle sezone bio veoma slab u HNL-u, ostao je bez trofeja i jasno je bilo da su potrebne velike promene u klubu. Dovedeno je čak 16 novih igrača, a napravljena je i rokada na klupi. Tim je preuzeo doskorašnji trener Slaven Belupa, Mario Kovačević od kojega se očekuju velike stvari.

Biće mu potrebno vremena da navikne igrače na njegovu fudbalsku filozofiju, ali svoj prvi ispit je položio. Dinamo je na startu prvenstva imao veoma neugodno gostovanje Osijeku na "Opus areni" i gde je slavio rezultatom 2:0.

Kontrolisao je meč od samog starta, stvarao je šanse, a golove su postigli Kulenović i Stojković u 78. odnosno 85. minutu.

Danas bi "modri" trebali imati dosta lakši zadatak jer na "Maksmir" dolazi novajlija Vukovar 1991 koji je u prvom kolu poražen od gradskog rivala Dinama, Lokomotive (0:1).

Verujemo u rutinski trijum domaćina koji je oran da ove godine vrati titulu u svoj posed i jasno mu je da mora dobro otvoriti prvenstvo kako bi to učinio.

NAŠ TIP: 1&|1+||1+ (kvota 1,65)

