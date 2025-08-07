Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

07. 08. 2025. u 11:14

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

FOTO: Tanjug / Miloš Milivojević

Četvrtak

18.00 Fredrikštad - Midtjiland 1 (3,90)

18.30 AEK Larnaka - Legija V. 2 (2,95)
19.00 Viking - Bašahšehir I. 2 (3,35)

Ukupna kvota: 38.54

