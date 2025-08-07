VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.
Četvrtak
18.00 Fredrikštad - Midtjiland 1 (3,90)
19.00 Viking - Bašahšehir I. 2 (3,35)
Ukupna kvota: 38.54
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
POGLEDAJTE JEDNU OD EPIZODA KLADIONIČARSKIH PRIČA
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
Komentari (0)