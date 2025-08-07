Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

07. 08. 2025. u 08:35

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.00 Rozenborg - Hamarbi UG 3+ (1.92)

18.00 Frederikštad - Mitjiland UG 3+ (1.70)
19.00 Heken - Bran UG 3+ (1.60)
20.45 Vikingur Rejkjavik - Brondbi UG 3+ (1.60)

 Ukupna kvota: 8.62

