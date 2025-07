"CRNO-BELA" SENKA NAD DANSKOM: Partizan pomno prati duel na "MCH areni"

FUDBALERI Mitjilanda ugostiće Hibernijan od 19 časova i 30 minuta u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ovaj meč privlači posebnu pažnju fudbalskih fanova iz Srbije, a posebno navijača Partizana jer će gubitnik potencijalno igrati sa "crno-belima" u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Naravno, da bi se to desilo "parni valjak" mora prvo izbaciti ukrajinskog vicešampiona, Oleksandriju, što nikako neće biti lak zadatak i našeg velikana očekuje izuzetno težak dvomeč koji počinje danas od 19 časova u Katovicama.

Što se tiče obračuna Mitjilanda i Hibernijana, uloga favorita pripada danskom timu koji je redovan na međunaordnoj sceni dugi niz godina.

Prošle sezone je zauzeo drugo mesto u danskom šampionatu, a u Ligi Evrope je prošao grupnu fazu, mada nije imao sreće na žrebu koji ga je upario sa daleko jačim Real Sosijedadom koji je eliminisao "vukove" u plej-of fazi (šesnaestina finala) takmičenja.

Sa dosta ambicija ulaze domaćini u novu sezonu, imaju veoma dobar tim i očekuju da rutinske reše ovaj dvomeč u svoju korist.

Što se tiče Hibernijana, on je prošle sezone napravio veliki uspeh zauzevši treće meso u škotskom prvenstvu što ga je i plasiralo na međunarodnu scenu posle dugo vremena.

Preko leta nisu napravili velike promene u sastavu, Dejvid Grej je ostao na klupi, tako da možemo očekivati nove dobre nastupe popularnih Hibsa.

Prednost Mitjilanda je to što mu je domaće prvenstvo već počelo, odradio je pune pripreme, u takmičarskom je ritmu što nije slučaj sa škotskim predstavnikom i verujemo da će to doći do izražaja na "MCH areni", a dodatnu veru u "keca" daje nam i podrška sa tribina koje bi trebale biti popunjene do poslednjeg mesta.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,43)

