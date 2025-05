DUPLA KRUNA? Nakon velikog trijumfa u prvenstvu Rijeka bi mogla i do trofeja u kupu

U druom meču finala Kupa hrvatske fudbaleri Rijeke će ugostiti Slaven Belupo (19.00). Na prvom susretu je bilo 1:1, tako da nas danas očekuje izuzetno zanimljiv revanš u kojem će sve biti rešeno.

Foto: Profimedia

Veliki je uspeh Rijeka napravila osvajanjem titule, borila se tokom čitave sezone sa Hajdukom i Dinamom, sve do poslednjeg kola kada je trijumfom nad upravo Slaven Belupom (2:0) na "Stadionu Rujevica" slavila i došla do drugog naslova prvaka Hrvatske u 21. veku.

Prvi put je to učinila u sezoni 2016/17, a zanimljivo je to da je tada došla do trofeja i u kupu osvojivši "duplu krunu", nešto što joj danas može poći za rukom.

To joj neće biti lako da učini jer dočekuje Slaven Belupo koji je pokazao da ume da se nosi sa njom, pogotovo na prvom susretu ovog finala kada je imao veći posed lopte i uputio veći broj šuteva, ali to nije uspeo pretvoriti u pobedu.

Rijeka tokom čitave godine igra tvrd fudbal, mali broj golova pada na njenim mečevima i verujemo da će u poslednjem meču sezone promeniti stil igre i na osnovu toga smo vam za predlog izdvojili jednu zanimljivu kombinaciju.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA