"DAN D" ZA MILENKOVIĆA I NOTINGEM: Pobeda nad Čelsijem bi im mogla doneti plasman u Ligu šampiona

NAJZANIMLjIVIJI meč poslednjeg kola Premijer lige biće odigran na "Siti graundu" gde ćemo gledati obračun Notingem foresta i Čelsija (17.00).

FOTO: AP/Tanjug

Tokom čitave sezone se vodi velika bitka za mesta koja vode u Ligu šampiona u Premijer ligi, a ona se dodatno zakuvala kada je postalo poznato da će i peto mesto na tabeli ponovo voditi u najjače evropsko takmičenje. Za sada su sigurno samo Liverpul i Arsenal, dok će se za preostala tri mesta boriti čak pet ekipa u poslednjem kolu.

U najboljoj poziciji nalazi se Mančester siti, on beži dva boda Njukaslu, Čelsiju i Vili, kao i tri boda Notingemu i sve što mu je potrebno je da ne izgubi na gostovanju Fulamu jer ima dosta bolju gol-razliku od pomenutih timova.

Odličnu priliku ima i Njukasl koji dočekuje Everton na "Sent Džejmsis parku", dok Vila mora juriti pobedu na "Old trafordu", mada kako igra Junajted u poslednje vreme to ne bi trebao biti previše težak zadatak.

Svoju šansu traže Čelsi i Notingem koji igraju međusobni duel i trebali bi da vode veliku borbu pred punim tribinama "Siti graunda".

U boljoj situaciji je Čelsi koji je trenutno peti, napsram Notingemovog sedmog mesta, ali ukoliko ne slavi i Vila odnese tri boda sa "Old traforda" ostaće bez plasmana u Ligu šampiona, tako da i on mora igrati na pobedu kako bi zadržao sopstvenu subidnu u svojim rukama.

Za Milenkovića i družinu situacija je jasna, mnogo im je značio trijumf nad Vest hemom u prošlom kolu (2:1) i potrebna im je još jedna takva partija kako bi slavili i imali šansu da se dokopaju Lige šampiona.

Pored trijumfa nad "plavcima", "šumarima" je potrebno da Njukasl ili Vila kiksiraju kako bi mogli da ih preteknu na tabeli i plasiraju se u najjače fudbalsko takmičenje na svetu,

Bitna stavka na meču Notingema i Čelsija mogu biti izostanci, gosti su bez svog prvog napadača Džeksona što je veliki problem za tim iz Londona koji je više puta ove sezone ima problem sa defanzivno orijentisanim timovima i teško mu je da probije bunker timova koji znaju da se brane, a Forest je svakako jedan od njih.

To smo videli u prvom delu sezone kada su ovi rivali remizirali na "Stamford bridžu" rezultatom 1:1, a mi verujemo da ćemo i danas gledati sličnu utakmicu, punu borbe i prekida, ne verujemo da će se iko zaletati i zbog toga tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

