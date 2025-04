POVRATAK NEKADAŠNJEG VELIKANA: Rems želi prvo finale kupa posle 67 godina

DVOSTRUKI vicešampion Evrope Rems pokušaće da se plasira u svoje prvo finale kupa Francuske posle 67 godina kada večeras dočeka ekipu Kana..

Rems je pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka bio fudbalska velesila, šestostruki prvak Francuske i dvostruki osvajač Kupa, a pored dva finala Lige šampiona imao je još jedno četvrtfinale.

Od tada najveći uspeh im je osvajanje, sada ugašenog, Liga kupa Francuske u kome su trijumfovali 1991. godine. U kupu su još jednom stigli do finala 1977. godine kada ih je savladao Sent Etjen sa ivanom Ćurkovićem na golu.

Četvrtoligaš Kan je deo Fridkin grupe, koju čine još Roma i Everton. je do polufinala stigao preko tri drugooligaške ekipe i Rems je do sada najteži rival u pokušaju Kana da postane najniže rangirani tim koji bi osvojio Kup Francuske. Ne i najgore rangirani finalista, jer je i Kale 2000. godine stigao do finala iz četvrte lige.

Iako je Rems tek 15. na tabeli francuske Lige 1, radi se o mnogo ozbiljnijoj ekipi od ekipa kao što su Gengan i grenobl, što pokazuje i nedavna ubedljiva pobeda od 3:0 protiv Olimpika iz Marseja.

