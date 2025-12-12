SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
BELGIJA 1
ŠARLROA - ST. ŽILOAZ 2
Sent Žiloaz je slavio protiv Šarlroa na devet uzastopnih međusobnih mečeva.
ČEŠKA 1
SLAVIJA - JABLONEC 1&3+
Slavija je „tukla“ Jablonec uz barem tri pogotka na poslednjih osam utakmica.
ITALIJA 1
UDINEZE - NAPOLI X2
Napoli nije poražen od Udinezea na 19 vezanih međusobnih okršaja.
BOLONjA - JUVENTUS X2
“Stara dama” nije izgubila od Bolonje na proteklih 28 susreta.
NEMAČKA 1
FRAJBURG - DORTMUND GG
Na minulih šest dvoboja na terenu Frajburga mreže su se tresle na obe strane.
UKRAJINA 1
OBOLON - METALIST 0-2
Na poslednjih šest duela viđena su najviše dva pogotka.
