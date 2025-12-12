Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

12. 12. 2025. u 11:05

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Tanjug/AP/Alessandro Garofalo

BELGIJA 1

ŠARLROA - ST. ŽILOAZ 2

Sent Žiloaz je slavio protiv Šarlroa na devet uzastopnih međusobnih mečeva.

ČEŠKA 1

SLAVIJA - JABLONEC 1&3+

Slavija je „tukla“ Jablonec uz barem tri pogotka na poslednjih osam utakmica.

ITALIJA 1

UDINEZE - NAPOLI X2

Napoli nije poražen od Udinezea na 19 vezanih međusobnih okršaja.

BOLONjA - JUVENTUS X2

“Stara dama” nije izgubila od Bolonje na proteklih 28 susreta.

NEMAČKA 1

FRAJBURG - DORTMUND GG

Na minulih šest dvoboja na terenu Frajburga mreže su se tresle na obe strane.

UKRAJINA 1

OBOLON - METALIST 0-2

Na poslednjih šest duela viđena su najviše dva pogotka.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?