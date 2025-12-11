DINAMO U OZBILJNOM PROBLEMU: Ovome se niko nije nadao u redovima "modrih"

IAKO je Ligu Evrope otvorio sa dve pobede, hrvatski predstavnik se nalazi u ozbiljnoj opasnosti da se ne plasira u nokaut fazu, a veoma bitan meč odigraće večeras na "Maksimiru" gde će od 20.45 ugostiti Betis.

Foto: Profimedia

Delovalo je da Dinamo neće imati problema da se plasira u nokaut fazu nakon sjajnog starta u Ligi Evrope, ali samo jedan osvojen bod u protekle tri utakmice uz ubedljive poraze od Selte (0:3) i Lila (0:4) znatno su promenili situaciju.

Ne samo da se Zagrepčani više ne bore za direktan plasman u osminu fianla, već su pali 23. mesto i imaju samo bod više od nekolicine timova izvan top 24, tako da im je mesto u nokaut fazi u velikoj opasnosti, nešto čemu se niko u redovima "modrih" nije nadao nakon uvodna dva kola.

Danas ih očekuje ključan meč koji ih može vratiti na pravu stazu, ali zadatak je veoma težak jer na "Maksimir" dolazi sjajni Betis, jedan od favorita za osvajanje ovog takmičenja.

Andalužani su neporaženi u Ligi Evrope, osvojili su 11 bodova do sada i sigurnim koracima idu ka direktnom plasmanu u osminu finala takmičenja.

Peti su na tabeli, ali posle Dinama ostali su im mečevi sa PAOK-om i Fejenordom, dosta neugodnim rivalima, tako da nema mešta opuštanju u redovima prošlogodišnjeg finaliste Lige konferencija.

Generalno gledano, "zeleno-beli" su u odličnoj formi, za vikend su poraženi od Barselone (3:5), ali pre toga su ostvarili tri uzastopna trijumfa u svim takmičenjima i sa dosta samopouzdanja dolaze na "Maksimir".

Što se tiče izostanaka, oba tima imaju problema sa njima. Domaćini su bez Torentea, Valinčića, Lisice i Benasera, dok će kod gostiju meč propustiti Beljerin, Amrabat, Isko, Firpo i Rodrigez.

Mi blagu prednost dajemo Betisu, verujemo da će doći do pozitivnog rezultata koji će ga učvrstiti u vrhu tabele, a motiv više četi Manuela Pelegrinija biće to što ih je pre dve sezone Dinamo šokantno izbacio iz Lige konferencija i došlo je vreme za osvetu.

Sigurniji predlog nam je dupla šansa uz ograničen broj golova na goste, dok bi za hrabrije gađali "dvojku" u glavu.

NAŠ TIP: X2&0-4 (kvota 1,50)

TIP ZA HRABRIJE: 2&0-3 (kvota 2,75)

