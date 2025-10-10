ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
PETAK
20.30 Granada – Las Palmas X2&0-3 (1,68)
20.45 Francuska – Azerbejdžan 2+| (1,45)
20.45 Nemačka – Lukseburg 2+| (1,75)
20.45 Belgija – Makedonija 2+| (2,28)
Ukupna kvota: 9,72
