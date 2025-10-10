Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

10. 10. 2025. u 11:30

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Arhiva novosti

PETAK

20.30 Granada – Las Palmas X2&0-3 (1,68)

20.45 Francuska – Azerbejdžan 2+| (1,45)

20.45 Nemačka – Lukseburg 2+| (1,75)

20.45 Belgija – Makedonija 2+| (2,28)

Ukupna kvota: 9,72

