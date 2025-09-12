Tip dana

NIZOVI: Celje melje redom

Ivan Dobrilović

12. 09. 2025. u 13:38

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Цеље меље редом

POBEDE

Kokimbo (Čile 1) 10

RFS (Letonija 1) 9

Lilestrem (Norveška 2) 8

Šarlot (SAD 1) 8

Celje (Slovenija 1) 7

Arau (Švajcarska 2) 6

NEREŠENI

Čakarita (Argentina 2) 5

Almagro (Argentina 2) 4

Atirau (Kazahstan 1) 4

Istanbul (Turska 2) 4

Javor (Srbija 1) 4

Kilmarnok (Škot. PL) 4

PORAZI

SalPa (Finska 2) 8

Domžale (Slovenija 1) 7

Laneli (Vels 1) 6

Metaloglobus (Rumunija 1) 6

Kuresare (Estonija 1) 5

Njuport (Eng. L2) 5

0-2

Temperlej (Argentina 2) 10

Tokušima (Japan 2) 9

Patronato (Argentina 2) 8

Toronto (SAD 1) 8

Jablonec (Češka 1) 7

Sentral Norte (Argentina 2) 7

2-3

Altrinčem (Eng. NL) 7

Bolton (Eng. L1) 7

Kolčester (Eng. L2) 7

Petrolul (Rumunija 1) 6

Boston (Eng. NL) 5

FAC (Austrija 2) 5

3+

SJK Akad. (Finska 2) 13

Alderšot (Eng NL) 8

San Hoze (SAD 1) 8

Alesund (Norveška 2) 7

Raufoš (Norveška 2) 7

Valur (Island 1) 7

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

