NIZOVI: Celje melje redom
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Kokimbo (Čile 1) 10
RFS (Letonija 1) 9
Lilestrem (Norveška 2) 8
Šarlot (SAD 1) 8
Celje (Slovenija 1) 7
Arau (Švajcarska 2) 6
NEREŠENI
Čakarita (Argentina 2) 5
Almagro (Argentina 2) 4
Atirau (Kazahstan 1) 4
Istanbul (Turska 2) 4
Javor (Srbija 1) 4
Kilmarnok (Škot. PL) 4
PORAZI
SalPa (Finska 2) 8
Domžale (Slovenija 1) 7
Laneli (Vels 1) 6
Metaloglobus (Rumunija 1) 6
Kuresare (Estonija 1) 5
Njuport (Eng. L2) 5
0-2
Temperlej (Argentina 2) 10
Tokušima (Japan 2) 9
Patronato (Argentina 2) 8
Toronto (SAD 1) 8
Jablonec (Češka 1) 7
Sentral Norte (Argentina 2) 7
2-3
Altrinčem (Eng. NL) 7
Bolton (Eng. L1) 7
Kolčester (Eng. L2) 7
Petrolul (Rumunija 1) 6
Boston (Eng. NL) 5
FAC (Austrija 2) 5
3+
SJK Akad. (Finska 2) 13
Alderšot (Eng NL) 8
San Hoze (SAD 1) 8
Alesund (Norveška 2) 7
Raufoš (Norveška 2) 7
Valur (Island 1) 7
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
