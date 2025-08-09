IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
OLIMPIJA - Celje 0:5
MARIBOR - Koper 2:2
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
RIVER PLATA - San Lorenco 0:0
Rid - SALCBURG 2:2
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Mehelen - BRIŽ 2:1
Genk - ANTVERPEN 1:1
Lokomotiva P. - CSKA 1:0
Orhus - MIDTJILAND 0:0
LEGIJA - Arka 0:0
Dinamo - FKSB 4:3
Vitorija - PALMEIRAS 2:2
Madervel - RENDžERS 1:1
NAREDNI MEČEVI
subota
RENDžERS - Dandi 1 1.15
SALCBURG - GAK 1 1.30
BRIŽ - Serkl Briž 1 1.45
CSKA - Černo More 1 1.70
Independijente - RIVER PLATA X2 1.39
nedelja
ANTVERPEN - Oud Heverle 1 1.95
Domžale - OLIMPIJA 2 1.45
Primorje - MARIBOR 2 1.53
MIDTJILAND - Fredericija 1 1.40
LEGIJA - Katovice 1 1.37
FKSB - Unirea S. 1 1.39
PALMEIRAS - Seara 1 1.42
Preporučujemo
MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Rendžers ne greši
09. 08. 2025. u 08:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
09. 08. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
09. 08. 2025. u 07:30
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)