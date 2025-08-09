Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

09. 08. 2025. u 08:30

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

Foto: Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

OLIMPIJA - Celje     0:5

MARIBOR - Koper 2:2

RIVER PLATA - San Lorenco  0:0

Rid - SALCBURG  2:2

Mehelen - BRIŽ  2:1

Genk - ANTVERPEN     1:1

Lokomotiva P. - CSKA 1:0

Orhus - MIDTJILAND   0:0

LEGIJA - Arka   0:0

Dinamo - FKSB   4:3

Vitorija - PALMEIRAS 2:2

Madervel - RENDžERS  1:1

NAREDNI MEČEVI

subota

RENDžERS - Dandi     1    1.15

SALCBURG - GAK  1    1.30

BRIŽ - Serkl Briž    1    1.45

CSKA - Černo More    1    1.70

Independijente - RIVER PLATA    X2   1.39

nedelja

ANTVERPEN - Oud Heverle    1    1.95

Domžale - OLIMPIJA   2    1.45

Primorje - MARIBOR   2    1.53

MIDTJILAND - Fredericija   1    1.40

LEGIJA - Katovice    1    1.37

FKSB - Unirea S.     1    1.39

PALMEIRAS - Seara    1    1.42

