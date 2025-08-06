PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Sreda
17.00 Auda - Grobina 3+ (1,52)
17.30 Jivaskila - EPS GG (1,50)
19.00 Salcburg - Briž GG (1,62)
19.00 Arsenal - Biljareal GG (1,60)
Ukupna kvota: 5,91
