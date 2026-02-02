UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta je doživela, a Rusija trlja ruke - presrećna!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

Foto: Piksabej

Ali to bi uskoro moglo da se promeni.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Fudbal je bio i ostao isključiv. "Ne može - i tačka". Ali, izgleda da to sada već postaje "tri tačke..."

Predsednik FIFA: Moramo da ukinemo sankcije Rusima!

Predsednik svetke kuće fudbala (FIFA) Đani Infantino izjavio je ovog ponedeljk, u ekskluzivnom intervjuu za "Skaj njuz", da svetska fudbalska organizacija treba da ukine ranije nametnutu zabranu učešća Rusije u međunarodnim takmičenjima.

- O, definitivno. Moramo to da učinimo - rekao je Infantino komentarišući mogućnost povratka Rusije na internacionalnu fudbalsku scenu. - Da... barem na omladinskom nivou. Ova zabrana nije postigla ništa. Stvorila je samo više frustracije i mržnje.

Predsednik FIFA Đani Infantino / FOTO: Tanjug/AP

Sve je najavio još u Beogradu!

Ovo nije prvi put da prvi čovek FIFA javno zagovara povratak Rusije u međunarodni fudbal. U govoru na kongresu UEFA u Beogradu u aprilu 2025., Infantino je poručio: "Kako se vode razgovori o miru u Ukrajini, nadam se da ćemo uskoro moći da pređemo na sledeću stranicu – da vratimo Rusiju u fudbalski krajolik, jer bi to značilo da je sve rešeno. To je ono za šta moramo da navijamo. To je ono za šta moramo da se molimo, jer o tome se radi u fudbalu. Ne radi se o podeljenosti".

Oštre reakcije iz Ukrajine

Fudbalski savez Ukrajine (UAF je istakao da bi dozvoljavanje Rusiji da se takmiči "normalizovalo agresiju" i "podrilo principe na kojima se zasniva međunarodni sport". Dodali su iz ukrajinskog Saveza da bi to značilo "ignorisanje patnji hiljada Ukrajinaca, uključujući članove fudbalske zajednice, koji su izgubili živote braneći našu zemlju" .

U februaru 2025. godine, UAF je osudio mogućnost reintegracije Rusije pre završetka rata.

- Povratak Rusa u takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA može da dovede do podele fudbalske porodice i predstavlja direktnu pretnju bezbednosti i integritetu takvih međunarodnih takmičenja - isticalo se u tadašnjem saopštenju.

Šta kaže UEFA? Slovenac u klin, Srbin u ploču!

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin jasno je stavio do znanja: neće biti povratka za Rusiju dok traje rat.

"Kao što sam rekao mnogo puta ranije, kada rat prestane, biće ponovo primljeni", izjavio je na prošlogodišnjnoj konferenciji za štampu.

Međutim, direktor UEFA Zoran Laković izrazio je nadu u ruskim medijima da će se uskoro (mislio je tada - do kraja 2025.) "ruski sport konačno vratiti na svoje nekadašnje mesto".

Fudbalska reprezentacija Rusije / FOTO: Tanjug/AP

Ali... koliko je ceo taj povratak Rusa - realan u ovom trenutku?

Predsednik FIFA Đani Infantino, koji je prisustvovao Olimpijskom samitu u Lozani, izrazio je podršku sportistima, "posebno mladim sportistima, da uvek treba da budu u mogućnosti da učestvuju u sportskim takmičenjima i da ne budu isključeni na osnovu političke situacije u sopstvenim zemljama".

Infantinove najnovije izjave dolaze u trenutku kada se vode pregovori o miru između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD, ali njegov stav i dalje izaziva žestoke reakcije, posebno iz zemlje koja je direktno pogođena ovim sukobom.

Pa opet, uprkos sada već višegodišnjim zabranama takmičenja, Rusija je zadržala članstvo u FIFA i UEFA, a to otvara vrata mogućem brzom povratku ako se politička situacija promeni. A sav normalan svet se i nada - da će krvavi sukob konačno prestati.

