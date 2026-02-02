GLUMAC BLOKADER OSTAVIO KRCATU SALU U ŠOKU! Nije se pojavio na predstavi jer je pogrešio datum, sve otkazano

GLUMAC blokader Aleksandar Sarapa ostavio je punu salu Srpskog narodnog pozorišta u šoku kada se nije pojavio na predstavi jer je pogrešio datum.

Foto: Fejsbuk Printksrin

Ovo je objavio je dan korisnik društevene mreže Iks.

- Povedemo žena i ja unuka u SNP da gleda Lažu i paralažu. Ušli, seli, prošlo 15min, nema nikoga. Izlazi čovek, kaže glumac iz Beograda pogrešio datum, mislio da je predstava sutra. Neko pita "Koga igra?" Batića. Kaže stariji čovek iz publike "Ja sam nekada igrao Bratića!" Svi misle neka nova rediteljska gora. Vičem ja, dajte mu tekst, pa neka igra. On siđe na pozornicu, svi odoše iza kulisa. Kad su se vratili objavili da je sledeća predstava u martu - napisao je on.

Foto: Printscreen X

Naime, u pitanju je blokader Aleksandar Sarapa koji se na društvenim mrežama hvali svojim političkim aktivizmom.

Foto: Printscreen X