SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!

Najnovije vesti iz srpskog sporta su uzdrmale mnoge.

Foto: Depositphotos

Stižu iz - Rusije, jer je tamo obelodanjena vest koja je uzdmala mnoge.

Naime, Ženski fudbalski klub Krila Sovjetov pozvao je navijače da podrže Mariju Vuković, 35-godišnju reprezentativku Srbije u fudbalu - a razlog je što je na pregledu ustanovljeno da ima karcinom.

"Naš bivši špic, nekadašnji đak trenera Dmitrija Voeckog, obolela je od raka", ističe se u pres službe kluba iz Samare o Srpkinji koja je napustila "Krila" tokom pauze između sezoona.

"Marija je trenutno na lečenju. U ime kluba, iskreno joj želimo snagu, izdržljivost i brz oporavak. Podržavamo Mariju u ovom teškom trenutku i verujemo da će prevazići ovaj izazov“, navodi se u saopštenju.

ŽFK Krila Sovjetov takođe je zamolio navijače i sve zainteresovane pojedince da podrže srpsku fudbalerku u ovom teškom trenutku.

"Svako može da pošalje tople reči podrške i lepe želje u odeljku za komentare objave na zvaničnoj stranici Ženskog fudbalskog kluba Krila Sovjetov", ističu iz pres službe kluba iz Samare, uz obećanje da će sve poruke proslediti Mariji.

Marija Vuković / Foto: ŽFK Krila Sovjetov

"Ova situacija je važan podsetnik za sve nas: molimo vas da dobro vodite računa o svom zdravlju, ne odlažite preventivne preglede i blagovremene posete lekaru. Briga o sebi je važan deo života. Uz Mariju smo u mislima i srcima. Želimo joj dobro zdravlje i brz povratak punom životu“, zaključuje se u saopštenju.

Marija Vuković je rođena 25. marta 1990. godine. Počela je da sa dečacima igra fudbal za najmlađu ekipu Proletera. Sa 11 godina prešla je u ženski tim Požarevca, gde je provela 18 godina. Za reprezentaciju Srbije je i davala golove, a prve od njih, i to dva, 5. oktobra 2019. godine protiv Severne Makedonije.

Vukovićea se pridružila Krilima Sovetov u februaru 2025. godine na jednu sezonu, a tresla je mreže rivala i u ruskom prvenstvu, i u Kupu Rusije.

U znak podrške Vukovićevoj, ŽFK Krila Sovetov su objavila video snimak sa svim njenim golovima iz prošle sezone:

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji