SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!
Najnovije vesti iz srpskog sporta su uzdrmale mnoge.
Stižu iz - Rusije, jer je tamo obelodanjena vest koja je uzdmala mnoge.
Naime, Ženski fudbalski klub Krila Sovjetov pozvao je navijače da podrže Mariju Vuković, 35-godišnju reprezentativku Srbije u fudbalu - a razlog je što je na pregledu ustanovljeno da ima karcinom.
"Naš bivši špic, nekadašnji đak trenera Dmitrija Voeckog, obolela je od raka", ističe se u pres službe kluba iz Samare o Srpkinji koja je napustila "Krila" tokom pauze između sezoona.
"Marija je trenutno na lečenju. U ime kluba, iskreno joj želimo snagu, izdržljivost i brz oporavak. Podržavamo Mariju u ovom teškom trenutku i verujemo da će prevazići ovaj izazov“, navodi se u saopštenju.
ŽFK Krila Sovjetov takođe je zamolio navijače i sve zainteresovane pojedince da podrže srpsku fudbalerku u ovom teškom trenutku.
"Svako može da pošalje tople reči podrške i lepe želje u odeljku za komentare objave na zvaničnoj stranici Ženskog fudbalskog kluba Krila Sovjetov", ističu iz pres službe kluba iz Samare, uz obećanje da će sve poruke proslediti Mariji.
"Ova situacija je važan podsetnik za sve nas: molimo vas da dobro vodite računa o svom zdravlju, ne odlažite preventivne preglede i blagovremene posete lekaru. Briga o sebi je važan deo života. Uz Mariju smo u mislima i srcima. Želimo joj dobro zdravlje i brz povratak punom životu“, zaključuje se u saopštenju.
Marija Vuković je rođena 25. marta 1990. godine. Počela je da sa dečacima igra fudbal za najmlađu ekipu Proletera. Sa 11 godina prešla je u ženski tim Požarevca, gde je provela 18 godina. Za reprezentaciju Srbije je i davala golove, a prve od njih, i to dva, 5. oktobra 2019. godine protiv Severne Makedonije.
Vukovićea se pridružila Krilima Sovetov u februaru 2025. godine na jednu sezonu, a tresla je mreže rivala i u ruskom prvenstvu, i u Kupu Rusije.
U znak podrške Vukovićevoj, ŽFK Krila Sovetov su objavila video snimak sa svim njenim golovima iz prošle sezone:
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
02. 02. 2026. u 15:29
UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta je doživela, a Rusija trlja ruke - presrećna!
02. 02. 2026. u 18:00
ROMA BI DA SE VRATI MEĐU TOP ČETIRI: "Vučica" ide na noge tradicionalno povoljnom protivniku
Nakon što su overili plasman u osminu finala Lige Evrope, fudbaleri Rome vraćaju fokus na Seriju A i večeras gostuju Udinezeu, tradicionalno povoljnom rivalu za "vučicu" (20.45).
02. 02. 2026. u 08:00
SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!
Najnovije vesti iz srpskog sporta su uzdrmale mnoge.
02. 02. 2026. u 20:00
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)