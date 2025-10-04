Tip Asova

NENAD DŽODIĆ: Šampion naučio lekciju

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 09:30

* Skaut Monpeljea, o mečevima Francuske 1

FOTO: M. Vukadinović

MOJ TIP

subota, 

Mec – Marselj 2

Brest – Nant X2

Okser – Lans X

nedelja, 

Lion – Tuluz 1

Avr – Ren    1X

MONAKO – NICA 1

Strazbur – Anže  1

Lil – PSŽ    2  

Monako nema izbora, u derbiju Azurne obale sa Nicom moraće da se vadi za poslednji poraz u Lorijenu.

Marselj se razgoropadio, ali treba biti oprezan, jer Mec najbolje partije pruža na svom terenu.

Po prikazanoj igri, PSŽ nije trebalo da izgubi derbi od Marselja. Taj jedini poraz velika je opomena aktuelnom šampionu pred  gostovanje Lilu.

