Tip Asova

ANTO RADELJIĆ: Hertu muče finansije

Žarko Urošević

28. 09. 2025. u 08:40

* Tipuje parove drugog nemačkog ranga

АНТО РАДЕЉИЋ: Херту муче финансије

Profimedia/ IMAGO

MOJ TIP

NEDELjA, 13,30: 

HANOVER – BILEFELD    1

Minster – Braunšvajg  X

NIRNBERG – HERTA 1

Hanover, nekadašnji dugogodišnji član elite, favorit je protiv Bilefelda, i to mi je prvi fiks.

Trijumf u svom dvorištu očekujem još i od Nirnberga, koji je u prošlom kolu pobedio Bohum 2:1. Verujem da će savladati i Hertu, koja je pogođena finansijskim problemima.

