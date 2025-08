SEAD JAHIĆ: Primorje sija pod reflektorima

* Menadžer iz Slovenije, prognozira mečeve prve lige

Profimedia

SUBOTA,

MURA – ALUMINIJ GG

Murin tim je limitiran, ako izbori opstanak biće to uspeh. Duel kod kuće sa Aluminijem, povratnikom u elitu, prilika je da domaćin dođe do tri boda, ali nisam siguran u to. Bolje je igrati gol-gol.

FIKS PRIMORJE – BRAVO 1

Domaći teren je jedino mesto gde Primorje može lakše da osvoji bodove. Utakmica sa Bravom se igra pod reflektorima, očekujem da se domaći u tom lepom ambijentu razigraju.

NEDELjA,

MARIBOR – KOPER GG

Derbi kola za oba rivala dolazi u nezgodnom trenutku, samo nekoliko dana posle nastupa na međunarodnoj sceni. Sva tri znaka su moguća, ali napadači ne bi smeli da zataje, gol-gol je predlog.

OLIMPIJA – CELjE X

I Olimpija i Celje imaju evropske obaveze. Moguće da je će nastupiti u šarenim sastavima, iks je najrealniji.