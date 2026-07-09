Srbija

UVODE NOVI SMER NUKLEARNI SISTEMI: Saradnja novosadskog FTN i beogradskog Instituta "Vinča"

Jelena Lemajić

09. 07. 2026. u 06:30

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FAKULTET tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim se unapređuje saradnja u oblastima Naučnoistraživačkog rada, razvoja inovacija i komercijalizacije rezultata istraživanja. Jedan od najznačajnijih segmenata saradnje biće zajednički rad na razvoju i pripremi master akademskog studijskog programa "Nuklearni energetski sistemi".

УВОДЕ НОВИ СМЕР НУКЛЕАРНИ СИСТЕМИ: Сарадња новосадског ФТН и београдског Института Винча

ftn

Potpisivanjem Memoranduma potvrđena je zajednička posvećenost dve vodeće naučno-obrazovne institucije razvoju nacionalnih kompetencija u oblastima energetike, digitalizacije, bezbednosti kritičnih infrastruktura i naprednih tehnoloških sistema.

Novi program na master studijama će obuhvatiti razvoj savremenih nastavnih sadržaja i laboratorijskih aktivnosti, primenu simulacionih i digitalnih pristupa u nastavi, kao i uključivanje istraživača i eksperata Instituta "Vinča" u nastavne i istraživačke aktivnosti.

Na ovaj način studentima će biti omogućeno sticanje specijalizovanih znanja i praktičnih kompetencija u skladu sa savremenim tehnološkim i industrijskim zahtevima, uz aktivno uključivanje u naučnoistraživačke projekte i praktičan rad

- Energetska budućnost Srbije neće se graditi samo kroz tehnologiju i infrastrukturu, već kroz znanje i ljude. Upravo zato partnerstvo FTN i Instituta "Vinča" vidimo kao važan korak u razvoju novih generacija stručnjaka koji će imati kapacitet da vode energetske i tehnološke transformacije društva - naglasio je prof. dr Boris Dumnić, dekan FTN.

Izvoz tehnologije

MI želimo da mladi ne odlaze više iz ove zemlje, već da se vraćaju, da izvozimo tehnologiju, a ne da je uvozimo. Ovo je primer kako dve velike institucije mogu da funkcionišu zajedno i pruže primer ostalima - istakao je dr Slavko Dimović, direktor Instituta "Vinča".

Poseban fokus Memoranduma usmeren je na razvoj kadrovskih potencijala u oblasti naprednih energetskih sistema, kao i na podršku energetskoj tranziciji i razvoju inteligentnih i održivih energetskih rešenja.

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