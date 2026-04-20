Evropska nedelja mogućnosti u Kragujevcu: Lokalni razvoj i zelena tranzicija

Evropska nedelja mogućnosti , na kojoj će biti predstavljeni programi i fondovi Evropske unije , u Kragujevcu se održava 22. aprila, a tema je "Lokalni razvoj i zelena tranzicija".

Delegacija EU u Srbiji i Evropska kuća po treći put organizuju Evropsku nedelju mogućnosti u Beogradu, Novom Pazaru i Kragujevcu od 20. do 23. aprila sa više od 50 partnera, a sa porukom „Možeš i ti“ .

U okviru Evropske nedelje mogućnosti predstaviće se i uspešni korisnici fondova EU koji su već dobili podršku za svoje projekte i koji će podeliti svoja iskustva.

Na svim skupovima učesnicima će biti dostupna Netvorking zona. Posetioci će imati priliku da u neformalnoj atmosferi direktno razgovaraju sa predstavnicima svih EU programa dostupnih Srbiji o mogućnostima finansiranja, procesu apliciranja i implementaciji projekata.

Skup se održava u Hotelu Kragujevac.