Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup "Srem-srpki narod, istorija i kultura" u Rumi

U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

FOTO: POkrajinska vlada

Obraćajući se na skupu, ona je rekla da konkursi koje Sekretarijat raspisuje na godišnjem nivou jesu prilika da se realizuju brojni projekti koji će doprineti očuvanju i prezentaciji istorije, tradicije i kulture, a upravo jedan od njih je i današnji naučni skup koji je jedan od više projekata upriličenih povodom obeležavanja 200. godišnjice od osnivanja Matice srpske.

Sekretarka je tom prilikom naglasila značaj Matice srpske kao ustanove koja je, prema njenim rečima, čuvala i baštinila srpsku kulturu, istoriju i tradiciju, negujući iste vrednosti i danas.

- Kroz Maticu srpsku srpski narod se borio za očuvanje svog identiteta, kulture i vere na prostoru nekadašnje Habzburške monarhije. Ovo je veoma značajan dan za Rumu i čitav Srem, jer imamo priliku da čujemo koliko je ovaj prostor bio važan za opstanak i razvoj srpskog naroda - poručila je sekretarka Ćirić Bošković.

Skup je okupio brojne istoričare, istraživače i kulturne radnike, s ciljem sagledavanja istorije Srema i različitih aspekata nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta Srba u ovom regionu.

Program naučnog skupa podeljen je u tri sesije. Prvi deo skupa posvećen je ulozi akademika Slavka Gavrilovića u istoriografiji Srema, privrednim i kulturnim prilikama u Sremu u 18. i 19. veku, kao i u periodu austro-turskih ratova, i ulozi žena u društvenom životu i pitanjima identiteta Srba u Sremu tokom Prvog svetskog rata.

U drugoj sesiji akcenat je na predavanjima o Sremu u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, srpsko-hrvatskim odnosima nakon Prvog svetskog rata, školstvu i arhitekturi između dva rata, kao i stradanju civilnog stanovništva tokom Drugog svetskog rata.

Treći segment naučnog skupa bavi se temama počev od srednjovekovne numizmatike i arhivske građe, do savremenih interpretacija kulturnog nasleđa i uticaja klimatskih prilika na život stanovništva Srema.