Poniji, papagaji i citrusi: Tri ljubavi Zorana Milićevića, poljoprivrednika iz okoline Paraćina (FOTO)

U POMORAVSKOM kraju poljoprivrednik Zoran Milićević iz Striže, nadomak Paraćina, iako živi od proizvodnje mleka, prepoznatljiv je kao veliki ljubitelj ponija, citrusa i papagaja.

Sve tri „zanimacije“ smatra hobijima iako je jedini priznati odgajivač ponija u ovom delu Pomoravlja, a citrusa, u saksijama, ima skoro trideset vrsta. Papagaji, oko 250 ptica, žive složno u volijeri u dvorištu i veliki su teritorijalci – dopuštaju ulazak samo „predstavnika“ svojih vrsta.

Nesvakidašnje Zoranove ljubavi potiču još iz detinjstva. Prvi limun zasadio je u saksiji njegov deda i on je još u životu, star je bezmalo vek. Unuk je, potom, nastavio da nabavlja ostale vrste citrusa, tako da mu je sad potrebno vreme da se priseti šta sve ima. Samo limunova je nekoliko vrsta. Najomiljeniji su mu mesečari. Oni svakog meseca cvetaju i rađaju. Kumkvat je egzotično japansko voće, pomorandža koja se jede zajedno sa slatkom korom.

- Pored kumkvata, krupnog i sitnog, tu su još narandža gorka i slatka, crvena i borda, mandarina više vrsta, klementina, pomela, grejpfrut, nar, limeta... Plodovi su svi jestivi, neki rađaju cele zime. Kad vidim na izložbi novu vrstu, odmah poželim da je imam. Kupujem, menjam, kalemim, za podlogu koristim zimski limun. Trenutno imam više od šezdeset saksija - priča sagovornik „Novosti“. Kaže da se ne plaši gripa jer cele zime pravi limunadu, a citrusi se ne prskaju pa nema zdravijeg voća.

Osim dvorišta koje od maja postaje mediteranska bašta, za decu prava atrakcija su i poniji ovog domaćina, kad ih izvede. Ima ih osam, šest kobila i dva pastuva. Đina, Beba, Dorka, Zlata, Bela, Miško, Crna i Dorat prave su maze, ali Zoran upozorava da su mali konji – velika briga. Ishrana je za njih posebno važna. Jedu ovas, detelinu, travu, a gazda im kupuje specijalne granule i koncentrate sa vitaminima. Deca ih obožavaju, vole da ih maze i jašu, pa ih vaspitačice dovode iz vrtića. Tokom „Dečje nedelje“ Zoranovo domaćinstvo i konje posetilo je čak devedeset mališana.

Na gazdinstvu Milićevića, papagaji su, pak, posebna priča. Čuva fišere, personate i rozenkolis. To su ljubavni papagaji, kako ih još zovu, jer su celog života privrženi jednom partneru. Kad neko od njih ugine, drugi samuje do smrti. Ove egzotične ptice, poreklom iz Afrike, Zoran je počeo da čuva čim je došao iz vojske. Imao je i tigrice, aleksandre, rozele, ali se na kraju opredelio za pomenute tri vrste jer žive u jatu i nisu previše zahtevne. Ne prihvataju, međutim, ni jednu drugu vrstu u svojoj volijeri, čak ni kad je papagaj u pitanju.

- Druge ptice napadaju i tuku do uništenja, pa sam tako ostao bez deset kineskih prepelica koje sam im ubacio u volijeru. Moji papagaji su inače druželjubivi, u posebnim kućicama spavaju samo parovi. Žive i po tridesetak godina ako su im uslovi dobri. Vole jabuke, šargarepu, cveklu... Ako izađu iz volijere, odlete na dva-tri sata i vrate se. Nose jaja, nasađuju se i izvode sami i brzo razmnožavaju, pa ih razmenjujem sa prijateljima. Tako osvežavaju krv.

Milićević planira da ih još razmnoži i da im napravi fontanu za kupanje. Vrste koje čuva posebno voli jer se lako navikavaju na ljude,

- Kad se jedinke izdvoje i čuvaju u kući, misle da su im ljudi roditelji.