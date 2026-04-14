Zamirisao Novakov jorgovan: Ponos Kraljevčana i cvetni ukras u centru grada na Ibru
Pred zgradom Gradske uprave u centru Kraljeva procvetali su i zamirisali jorgovani od kojih je jedan, 2015. godine, zasadio Novak Đoković, najbolji svetski teniser svih vremena.
Na inicijativu nekadašnjeg Udruženja „Sveta Jelena Anžujska“ iz Kraljeva i ovdašnje lokalne samouprave, a obeležavajući 765 godina srpsko-francuskog prijateljstva i u čast kraljevskog para - Jelene Anžujske i Uroša Prvog Nemanjića, Đoković je poasadio stablo jorgovana dan pred početak Dejvis kup meča Srbija-Hrvatska koji se u martu 2015. odigrao u novosagrađenoj hali sportova kraj Ibra.
Taj teniski okršaj koji je naša reprezentacija dominanto rešila u svoju korist maksimalnim rezultatom 5:0 ostao je Kraljevčanima u neizbrisivom sećanju, a Đokovićev jorgovan kao uspomena na tadašnju euforiju i boravak naših asova belog sporta u srcu Srbije.
- Lepi su to bili dani, grad je disao u teniskom duhu, a danas uživa u opojnom mirisu procvetalih jorgovana najboljeg svetskog tenisera i najboljeg sportiste svih vremena – komntariše jedna Kraljevčanka prolazeći kraj jorgovana pred Gradskom upravom.
A, u slavu Nemanjića i u čast francuske princeze i srpske kraljice Jelene Anžujske, poznate po svojoj prosvetiteljskoj misiji, srpski narod je, podsećamo, u srednjem veku u Ibarskoj klisuri, nedaleko od Kraljeva, zasadio jorgovane od kojih pojedini, prema narodnom predanju, i danas cvetaju, pa tako i ovaj kraj ponosno nosi ime – Dolina jorgovana.
DANI JORGOVANA
U organizaciji Udruženja francusko-srpskog prijateljstva „Sveta Jelena Anžujska“ u Kraljevu se do 2018. godine održavala Kulturno-turistička manifestacija „Dani Jorgvana“. Ova priredba je do svog gašenja doživela je 25 izdanja, a osim u Kraljevu program se održavao i u tvrđavi Maglič, kao i u porti manastira Gradac kod Raške, zadužbini Jelene Anžujske.
Komentari (0)