ČAČAK SE SPAJA SA MORAVSKIM KORIDOROM: Novom saobraćajnicom u Konjevićima, do kraja juna, direktno povezivanje grada

GRAĐANE Čačka do Vidovdana očekuje završetak još jednog kapitalnog infrastrukturnog projekta, jer će Moravski koridor biti direktno povezan sa gradom preko potpuno nove saobraćajnice u Konjevićima. Radovi na deonici dugoj 220 metara, koja spaja Bulevar Tanaska Rajića sa novom naplatnom rampom, odvijaju se planiranom dinamikom, a kompletan završetak posla predviđen je za kraj juna.

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Gradilište je nedavno obišao pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić, koji je istakao da je reč o projektu od istorijskog značaja za grad i sve njegove stanovnike.

- Do Vidovdana nas očekuje još jedan veliki dan - Moravski koridor stiže u naš grad. Pre samo 15 godina za Čačane je bio san da do Beograda putuju auto-putem, a danas ćemo preko nove saobraćajnice moći da se uključimo na auto-put i putujemo ne samo ka prestonici, već i prema Grčkoj i drugim evropskim destinacijama - poručio je Stevanić.

Poseban izazov u realizaciji ove, ujedno i najzahtevnije deonice, predstavljalo je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi kroz Konjeviće.

- Grad je sa vlasnicima zemljišta i objekata postigao sporazume, što nam je omogućilo da uđemo u završnu fazu povezivanja sa naplatnom rampom. Izuzetno smo zahvalni meštanima na razumevanju, kao i JP "Putevi Srbije", direktoru Zoranu Drobnjaku i Miodragu Poledici, koji su dali ogroman doprinos da se ovaj projekat uspešno privede kraju - naglasio je Stevanić.

Šansa za razvoj OTVARANjEM ove ključne deonice, Čačak će se pozicionirati kao jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji. Nova veza sa mrežom auto-puteva ne samo da će rasteretiti gradsko jezgro i obezbediti brži i sigurniji saobraćaj, već otvara i potpuno nova vrata za dalji privredni i turistički razvoj čitavog regiona.

Završetkom ovog projekta, saobraćajna mapa Čačka biće drastično unapređena. Tako će se iz pravca Konjevića (gradska zona) dobiti centralni, direktan pristup Moravskom koridoru, dok će iz pravca Mrčajevaca i Trepče vozači imati mogućnost lakog i brzog uključenja na novu saobraćajnicu kod kompanije "Forverk".