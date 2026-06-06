"VREME JE DA SE OKONČA RAT" Stigla hitna poruka nakon napada na Sankt Peterburg

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je vreme da se okonča rat, navodeći da, kako je rekao, "ruski vladar" želi da nastavi borbu zbog čega Ukrajina odgovara na napade.

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Zelenski je na platformi X naveo da su ukrajinski dronovi prešli oko 1.000 kilometara do regiona Sankt Peterburga, gde su, prema tvrdnjama, pogodili arsenal neprijateljske mornarice i bazu u Kronštatu.

Takođe je rekao da su ukrajinske "sankcije dugog dometa" dosegle oko 500 kilometara u Krasnodarski kraj, gde je pogođeno skladište nafte.

Prema njegovim rečima, operacije su sprovedene uz učešće Oružanih snaga Ukrajine, Službe bezbednosti Ukrajine i Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine.

Zelenski je poručio da Rusija mora da okonča rat i prestane sa napadima.

- Svaka manifestacija nepravde protiv Ukrajine dobiće pravedan odgovor. Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti - rekao je on.

(Tanjug)