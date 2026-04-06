ZA NAJBOLJE STUDENTE ŠAPCA: Potpisani ugovori o stipendiranju

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić potpisao je danas u Gradskoj kući ugovore o dodeli studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu sa najboljim studentima druge i viših godina studija.

Njih 18 sa prebivalištem na teritoriji grada, koji studiraju na osnovnim i master akademskim studijima, integrisanim studijama fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, kao i Akademiji strukovnih studija Šabac ostvarilo je ovo pravo na konkursu Grada Šapca. Među njima su i studenti iz osetljivih društvenih grupa.

Kako je rekao gradonačelnik Aleksandar Pajić, po 180.000 dinara biće studentima isplaćeno u šest jednakih mesečnih rata, a ukupno su za ove namene opredelili 3.960.000 dinara.

- Ulaganje u obrazovanje je jedan od naših najvažnijih zadataka. Drago mi je što vidim da su ovi mladi ljudi veoma ambiciozni i teže visokim ciljevima. To pokazuju i njihovi visoki proseci preko 9. Namera nam je da ostanu u svom gradu nakon završenih studija, a posebno je zadovoljstvo čuti da je to i njihova želja - naglasio je gradonačelnik Šapca.

Lazarela Garibović, studentkinja ll godine studija Pravnog fakulteta u Beogradu, na studijskom programu pravo sa prosečnom ocenom 10.00, istakla je da joj podrška Grada Šapca mnogo znači, jer je fakultet ,,duga maratonska staza” koja podrazumeva kontinuitet i požrtvovanost, ali i dosta odricanje od drugih aktivnosti i slobodnog vremena ako želite da budete najbolji.

Aljoša Keserović, student ll godine studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, na studijskom programu izvođačke umetnosti, takođe sa prosečnom ocenom 10, dodao je da je posebno lepo što i umetnici imaju finansijsku podršku svog grada, što je veoma retko kada su gradovi u pitanju.

Aleksandar Lazić, student V godine studija medicine, Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,78 već treću godinu korisnik je stipendije Šapca.

-Veoma mi je drago što naš grad prepoznaje mlade, uspešne i talentovane mlade ljude. Ponosan sam na svoj grad - rekao je Lazić.