POTRES! AEK prodaje Luku Jovića!?

Srpski napadač Luka Jović uskoro će pregovarati sa AEK-om o produžetku ugovora, a ukoliko ne postignu dogovor klub iz Atine će ga prodati do kraja leta.

Foto: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Imao je Luka Jović nakon rastanka sa Milanom unosne ponude sa Bliskog istoka, ali i zov "liga petice". Mogao je srpski napadač da izabere "atraktivnije" takmičenje, ali je poziv Marka Nikolića bio presudan da na kraju potpiše dvogodišnji ugovor sa AEK-om. Odluka da se otisne put Atine ispostavila se kao ispravna, Jović je izrastao u lidera šampionske generacije, bio je najbolji strelac sa 21 pogotkom, a sve to nateralo je upravu grčkog velikana da već u prvim danima letnje pauze otvori pregovore oko novog ugovora sa napadačem Srbije.

Trenutna saradnja Jovića i AEK-a ističe kroz godinu dana, a kako su u Atini i više nego zadovoljni njegovim partijama u sezoni za nama, apsolutni prioritet je što pre produžiti ugovor sa srpskim reprezentativcem. Sa druge strane, na stadionu "Aja Sofija" vlada bojazan da bi Jović narednog leta mogao da ode kao slobodan igrač i da je, ukoliko uslova za produžetak ugovora nema, sada idealan momenat da ga prodaju. Ni to neće biti problem budući da se za usluge sjajnog golgetera uveliko raspituje pola Evrope.

Problema po svemu sudeći ne bi trebalo da bude. Jović je opravdao očekivanja AEK-a i izuzetno je zadovoljan životom u Atini. Prema njegovim izjavama po osvajanju šampionske titule da se zaključiti da ne bi imao ništa protiv da sa žuto-crnim timom potpiše višegodišnji ugovor i život nastavi u grčkoj prestonici.

- Lepo mi je ovde. Ima nas dosta Balkanaca, pre podne smo na treningu, posle podne idemo svi u parkić sa decom. Provodimo dosta vremena zajedno, sinovima je ugodno i drago mi je da odrastaju u lepom okruženju, pohađaju internacionalne škole, primećujem da se sjajno osećaju. Baš me sin nedavno pitao: ’Tata, zašto si ti potpisao za AEK samo na dve sezone, zašto ne potpišeš ugovor do kraja karijere?’ Polako sine, videćemo, ali deci se sviđa - rekao je Luka Jović nedavno.

Pozitivan impuls pred prvi sastanak Jovića i uprave AEK-a stigao je pre nekoliko dana kada je novi ugovor sa grčkim klubom potpisao Marko Nikolić. Srpski strateg u prošlosti nije bio sklon dugoročnim saradnjama, ali činjenica da je stavio paraf na ugovor do 2028. godine ukazuje da žuto-crni imaju vrlo jasan plan za budućnost.

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