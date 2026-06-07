Politika

PRELEPE SLIKE IZ KOSOVSKOG POMORAVLJA: Srbi složno, sa srpskim trobojkama na glasanje (FOTO)

В.Н.

07. 06. 2026. u 08:43

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SRBI iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.

ПРЕЛЕПЕ СЛИКЕ ИЗ КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА: Срби сложно, са српским тробојкама на гласање (ФОТО)

Foto: Novosti

To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranoj jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.

На гласање са српском тробојкомFoto: Фото: Новости

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