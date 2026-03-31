PODRŠKA DRŽAVE: Lozničanima obezbeđen novac za ličnog pratioca deteta
U Palati Srbije u Beogradu danas su potpisani ugovori o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnika jedinica lokalnih samouprava.
Ugovore je u ime Ministarstva potpisala ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, dok je ispred grada Loznice ugovor potpisao zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović.
Ovim ugovorom, grad Loznica će u 2026. godini obezbediti sredstva za unapređenje usluge „lični pratilac deteta“, koja obuhvata 45 korisnika. Za realizaciju ove usluge putem namenskog transfera Ministarstva je obezbedilo 6.662.000 dinara, dok je iz budžeta grada izdvojeno je 30.000.000 dinara.
Sredstva obezbeđena ovim ugovorom doprineće stabilnosti i kvalitetu usluge ličnog pratioca deteta, koja pruža podršku deci sa smetnjama u razvoju i omogućava njihovo ravnopravno uključivanje u obrazovni sistem i aktivnije učešće u društvenom životu.
Preporučujemo
Komentari (0)