Srbija

PODRŠKA DRŽAVE: Lozničanima obezbeđen novac za ličnog pratioca deteta

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

31. 03. 2026. u 14:59

U Palati Srbije u Beogradu danas su potpisani ugovori o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnika jedinica lokalnih samouprava.

ПОДРШКА ДРЖАВЕ: Лозничанима обезбеђен новац за личног пратиоца детета

Foto: V. Mitrić

Ugovore je u ime Ministarstva potpisala ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, dok je ispred grada Loznice ugovor potpisao zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović.

Ovim ugovorom, grad Loznica će u 2026. godini obezbediti sredstva za unapređenje usluge „lični pratilac deteta“, koja obuhvata 45 korisnika. Za realizaciju ove usluge putem namenskog transfera Ministarstva je obezbedilo 6.662.000 dinara, dok je iz budžeta grada izdvojeno je 30.000.000 dinara.

Sredstva obezbeđena ovim ugovorom doprineće stabilnosti i kvalitetu usluge ličnog pratioca deteta, koja pruža podršku deci sa smetnjama u razvoju i omogućava njihovo ravnopravno uključivanje u obrazovni sistem i aktivnije učešće u društvenom životu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

"LANE" UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu
Srbija

0 0

“LANE” UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

31. 03. 2026. u 22:06

Politika
Tenis
Fudbal
