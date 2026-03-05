DAJU 2,5 MILIONA DA PAROVI LAKŠE POSTANU RODITELJI: U Kikindi raspisan javni poziv za finansiranje vantelesne oplodnje

LOKALNA samouprava u Kikindi i ove godine pomoći će parovima koji žele da dobiju dete vantelesnom oplodnjom, tako što će im nadoknaditi troškove iz gradskog budžeta.

Foto: R. Šegrt

Radi toga je raspisala javni poziv za dodelu te naknade, a rok za podnošenje zahteva traje do utroška predviđene sume od 2, 5 miliona dinara, odnosno najkasnije do 20. decembra. Naknada će se dodeljivati onima koji nisu finansijsku podršku dobili iz budžeta Srbije.

- Svrha ovog poziva je da se sredstva iz budžeta grada usmere ka snažnijoj podršci punoletnim i poslovno sposobnim ženama i muškarcima odnosno parovima, u rađanju potomstva, a radi podsticaja rađanja i povećanja nataliteta. Pravo na naknadu troškova par može da ostvari uz kumulativnu ispunjenost ovih uslova: da su državljani Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište najmanje šest meseci na teritoriji Kikinde, da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da je, i pored odgovarajućeg lečenja, konstatovana neplodnost i to kako kod žena koje nisu rađale, tako i kod onih koje su rađale, ali nemaju dete, ili imaju jedno i više dece, ali više nemaju mogućnost da prirodnim putem ostvare ponovno začeće. Prednost u ostvarivanju ovog prava imaju parovi koji nemaju dete - objašnjeno je iz Gradske uprave.

Odobrena sredstva biće uplaćena na tekući račun korisnika prava, u roku od 30 dana od dana sticanja prava.

Dostavljanje računa obaveza KORISNIK naknade troškova za vantelesnu oplodnju dužan je da Gradskoj upravi i Komisiji za priznavanje tog prava dostavi dokaz da su sredstva namenski utrošena. To može biti račun o troškovima u postupku vantelesne oplodnje, i to u roku od 30 dana od dana nastanka troškova. - Ukoliko korisnik prava u tom roku ne dostavi račun smatraće se da novac nije namenski utrošen i pokreće se postupak za povraćaj - upozoravaju iz Gradske uprave.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom može se poslati poštom ili predati na pisarnici Gradske uprave, ali nikako ga ne treba slati faksom ili imejlom, jer takav neće biti prihvaćen. Komisija neće vraćati dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 0230/410-109.