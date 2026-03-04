ZA PORODILIŠTE 70 MILIONA EVRA: Posle decenija čekanja, u Nišu, do sredine godine, biće postavljen kamen temeljac

REALIZACIJA projekta izgradnje novog niškog porodilišta ušla je u završnu fazu pribavljanja neophodne dokumentacije, a prema najavama nadležnih, već polovinom ove godine očekuje se postavljanje kamena temeljca za početak gradnje, čime bi se nakon dugog perioda planiranja i odlaganja započeo jedan od najvažnijih zdravstvenih projekata u regionu.

FOTO: Arhiva novosti

Projektovanje i pripremni radovi traju već godinama, a postojeće prostorije Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Univerzitetskom kliničkom centru Niš zastarele su i ne odgovaraju savremenim standardima.

- Dobili smo lokacijske uslove i naša Uprava za imovinu, odnosno Sektor za zaštitu životne sredine, treba da izda studiju kojom će biti kompletirani lokacijski uslovi. Nakon toga sledi projektovanje za građevinsku dozvolu i izrada tenderske dokumentacije, a polovinom godine očekujemo kamen temeljac - naveo je gradonačelnik Dragoslav Pavlović.

Direktor UKC Niš dr Zoran Perišić pojašnjava da će pre same izgradnje objekta Ginekološko-akušerske klinike biti neophodno prvo obezbediti prostor za garaže.

- Poslednja informacija koju sam dobio iz Ministarstva za javna ulaganja je da se završava dokumentacija oko pripremnih radova, znači sve dozvole koje se moraju dobiti pre početka radova - rekao je Perišić.

Daleko od savremenih standarda PROBLEMI sa postojećim porodilištem u Nišu nisu novost. Brojni roditelji i zdravstveni radnici godinama su ukazivali da prostorije i oprema ne odgovaraju potrebama modernog akušerskog i neonatološkog lečenja, što je dodatno zakomplikovano nedostatkom kapaciteta i higijenskih standarda. U medijskim izveštajima iz prethodnih godina navodilo se da je porodilište u postojećem Kliničkom centru često opisivano kao neuslovno, sa slabim higijenskim standardima i starom opremom.

Na osnovu ranijih planova, novo porodilište trebalo bi da obuhvata oko 21.000 kvadratnih metara, uz dve garaže sa više od 1.000 parking-mesta, čime bi se znatno poboljšala ne samo zdravstvena, već i saobraćajna infrastruktura u okviru Kliničkog centra.

Projektovanje vodi AG Institut iz Novog Sada, a investitor je Ministarstvo za javna ulaganja. Ukupna vrednost investicije procenjena je na oko 70 miliona evra, a završetak radova planiran je za leto 2028. godine.