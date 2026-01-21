SNABDEVANJE VODOM U NOVOM SADU PROTEKLE NOĆI REDUKOVANO ZBOG KVARA NA IZVORIŠTU: Višečasovni radovi interventnih ekipa
ZBOG kvara na elektroenergetskom kablu na izvorištu Petrovaradinska ada u Novom Sadu je pola sata posle ponoći pa do ranih jutarnjih sati bila ograničena isporuka vode za piće a ekipe Elektrodistribucije Srbije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) i AD „Struja“ su protekle noći veše časova intenzivno radili na otklanjanju tog kvara.
Na sanaciji tog kvara angažovana je teška mehanizacija kao i veliki broj radnika, saopšteno je iz novosadskog „Vodovoda“.
Oštećeni elektroenergetski kabl, kako je precizirano, nalazi se ispod sloja armiranog betona, neposredno uz cevovod DN 600 koji ni u jednom trenutku ne sme biti oštećen, pa se zbog toga radovi izvode izuzetno oprezno i usporeno.
U toku radova sistem vodosnabdevanja održavao sa oko 60 procenata kapaciteta sirove vode, dok se preostale potrebe pokrivaju iz rezervoara.
Kako bi se obezbedilo njihovo ponovno punjenje i stabilizacija sistema, u periodu od 00.30 do ranih jutarnjih časova je ograničena isporuka vode.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ je zamolilo građane za razumevanje i strpljenje, napominjući da su sve nadležne službe maksimalno angažovane kako bi se kvar sanirao u najkraćem mogućem roku.
Preporučujemo
CENTAR ZA KULTURU: Sutra „Svetosavsko guslarsko veče“
21. 01. 2026. u 09:47
OBNOVA VODOVODA: U zamenu cevovoda uložiće se 44 miliona dinara
21. 01. 2026. u 09:45
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Žabarima i Golupcu
21. 01. 2026. u 09:40
UDES NA AUTO-PUTU KA BEOGRADU: Za saobraćaj zatvorena preticajna traka
20. 01. 2026. u 18:05
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)