Srbija

SNABDEVANJE VODOM U NOVOM SADU PROTEKLE NOĆI REDUKOVANO ZBOG KVARA NA IZVORIŠTU: Višečasovni radovi interventnih ekipa

Zdravko Grumić

21. 01. 2026. u 10:57

ZBOG kvara na elektroenergetskom kablu na izvorištu Petrovaradinska ada u Novom Sadu je pola sata posle ponoći pa do ranih jutarnjih sati bila ograničena isporuka vode za piće a ekipe Elektrodistribucije Srbije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) i AD „Struja“ su protekle noći veše časova intenzivno radili na otklanjanju tog kvara.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ У НОВОМ САДУ ПРОТЕКЛЕ НОЋИ РЕДУКОВАНО ЗБОГ КВАРА НА ИЗВОРИШТУ: Вишечасовни радови интервентних екипа

JKP Vodovod i kanalizacija

Na sanaciji tog kvara angažovana je teška mehanizacija kao i veliki broj radnika, saopšteno je iz novosadskog „Vodovoda“.

Oštećeni elektroenergetski kabl, kako je precizirano, nalazi se ispod sloja armiranog betona, neposredno uz cevovod DN 600 koji ni u jednom trenutku ne sme biti oštećen, pa se zbog toga radovi izvode izuzetno oprezno i usporeno.

U toku radova sistem vodosnabdevanja održavao sa oko 60 procenata kapaciteta sirove vode, dok se preostale potrebe pokrivaju iz rezervoara.

Kako bi se obezbedilo njihovo ponovno punjenje i stabilizacija sistema, u periodu od 00.30 do ranih jutarnjih časova je ograničena isporuka vode.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je zamolilo građane za razumevanje i strpljenje, napominjući da su sve nadležne službe maksimalno angažovane kako bi se kvar sanirao u najkraćem mogućem roku.


 

