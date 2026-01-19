Srbija

PRVA GODINA RADA POLIVALENTNE PATRONAŽNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA U KULI Kućne posete baš lekovite

Zoran Rajić

19. 01. 2026. u 17:08

ZAHVALjUJUĆI Polivalentnoj patronažnoj službi, koja je pri ovdašnjem Domu zdravlja počela da radi u februaru 2025, minule godine značajno je poboljšana ova vrsta zaštite stanovništva na teritoriji Kule.

foto Ž. Vorinski

Jer, pet viših medicinskih sestara - koje čine pomenutu Službu - pružilo je u prvoj godini rada više od 700 usluga, od kojih su 220 bile kućnih poseta trudnicama, porodiljama, novorođenčadima i odojčadima u svih sedam opštinskih mesta: u Kuli, Crvenki, Sivcu, Ruskom Krsturu, Kruščiću, Liparu i u Novoj Crvenki.

- Tim patronažnih sestara formirali smo na osnovu ankete sprovedene među pacijentima, koji su iskazali potrebu za dodatnom medicinskom pomoći najosetljivijim grupama stanovništva, i to u njihovom domu. Pored već pomenutih majki i beba, to su i deca uzrasta od dve do četiri, stariji od 65 godina i hronični bolesnici, a posebno oni sa insulinskom terapijom za dijebetes, tuberkulozom, invaliditetom i hendikepom, ali i malignim, kardiovaskularnim i zaraznim bolestima - objašnjava direktorka DZ, dr Vesna Tomić.

Priznanje

POLIVALENTNA patronažna služba Doma zdravlja u Kuli, koja je smeštena u Zdravstvenoj stanici u Crvenki, početkom ove godine dobila je nove prostorije i opremu. Dr Vesna Tomić naglašava da su, prepoznajući značaj njihovog rada, bolje uslove obezbedili lokalna samouprava i donatori.

Kaže i da su upravo patronažne sestre jedini zdravstveni radnici koji imaju kompletnu "sliku" porodice, jer ulaskom u domove sagledavaju ne samo zdravstvene, nego i druge faktore koji utiču na njenu funkcionalnost, pa i u tom smislu deluju preventivno.

Patronažna sestra Andrea Oros istakla je i velik broj aktivnosti koje je sa koleginicama realizovala u okviru zdravstveno-vaspitnog rada i edukacije u lokalnoj zajednici - promovišući zdrave stilove života, učestvujući u nacionalnim kampanjama za zdravlje i obeležavajući svetske dane posvećene medicini.

- U vrtićima smo razgovarali sa decom o tome šta da jedu i kako da brinu o higijeni, da bi zdravo rasli. U školama smo održali predavanja i radionice o bolestima zavisnosti i štetnosti duvanskog dima, a u domovima za stare korisnicima smo proveravale vitalne parametre i ukazivale na važnost pravilne ishrane, kretanja i brige o mentalnom zdravlju u trećem dobu - navela je, između ostalog, Andrea Oros.

S druge strane, kao poseban doprinos nove službe, Kuljani ističu "lekovitost pažnje i toplih reči".

