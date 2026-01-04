Srbija

BRIGA O MALIŠANIMA U LOZNICI: Grad pazi svako dete

В Митрић

04. 01. 2026. u 12:45

U SVEČANOJ sali Sportskog centra „Lagator“, povodom novogodišnjih praznika, Grad Loznica organizovao je podelu novogodišnjih paketića deci i novčane nagrade od 12.000 dinara po detetu.

БРИГА О МАЛИШАНИМА У ЛОЗНИЦИ: Град пази свако дете

Foto: Novosti

„Naša je dužnost da svakom detetu pružimo osećaj sigurnosti, podrške i pripadnosti, jer deca nisu broj - ona su srce naše zajednice“, poručila je gradonačelnica Loznice.

U prazničnoj atmosferi, uz osmehe najmlađih, poslata je poruka brige, solidarnosti i zajedništva.

