BRIGA O MALIŠANIMA U LOZNICI: Grad pazi svako dete

U SVEČANOJ sali Sportskog centra „Lagator“, povodom novogodišnjih praznika, Grad Loznica organizovao je podelu novogodišnjih paketića deci i novčane nagrade od 12.000 dinara po detetu.

Foto: Novosti

„Naša je dužnost da svakom detetu pružimo osećaj sigurnosti, podrške i pripadnosti, jer deca nisu broj - ona su srce naše zajednice“, poručila je gradonačelnica Loznice.

U prazničnoj atmosferi, uz osmehe najmlađih, poslata je poruka brige, solidarnosti i zajedništva.