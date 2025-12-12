Srbija

UPIS PRAVA SVOJINE U ĆUPRIJI: Opština i sutra pruža stručnu podršku

Зорана Рашић
Zorana Rašić

12. 12. 2025. u 12:01

LOKALNA samouprava u Ćupriji obavestila je građane da u subotu, 13. decembra od 9 do 13 časova mogu dobiti stručnu pomoć prilikom elektronskog prijavljivanja svojih nelegalnih objekata.

Foto: Z.R.

Za ovu namenu radiće prijemna kancelarija u zgradi Urbanizma Opštinske uprave.

Grad na Moravi pozvao je sve zainteresovane Ćupričane da iskoriste ovu priliku i dobiju neophodnu pomoć i informacije koje se odnose na pojednostavljen postupak koji je omogućen primenom Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

