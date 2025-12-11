Srbija

POSLE SKORO POLA VEKA VRATIO SE POZORIŠNU ŽIVOT U KORENITU: Predstava Led vaskrsla scenu i salu

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

11. 12. 2025. u 14:27

POSLE skoro pola veka, u Domu kulture u Koreniti, igrana je predstava, u okviru projekta grada Loznica i Centra za kulturu Vuk Karadžić "U pohodu na sela".

ПОСЛЕ СКОРО ПОЛА ВЕКА ВРАТИО СЕ ПОЗОРИШНУ ЖИВОТ У КОРЕНИТУ: Представа Лед васкрсла сцену и салу

Foto V Mitrić

Reč je o monodrami Led,  iznedrena   po tekstu Radoša Bajića, koju izvodi Aleksandar Kojić, glumac rodom iz Landola.

- „Led“ je priča o izgubljenoj sreći i snovima, o strahovima, prolaznosti, o nadmoći sudbine i prirodnih zakona, o blagodarnosti i surovosti prirode, o nemoći čoveka da na istu utiče i menja kao što ne može ni svoj životni put da promeni -kaže Aleksandar Kojić, diplomirani glumac i TV voditelj. -Univerzalnim porukama Led prikazuje osnovne vrline i vrednosti života, ljubavi, iskrenosti, pravde, dostojanstva, časti, dobrote, poštenja, približava nam sudbinu momka koji se odrekao svojih snova zarad svoje porodice, uspomene na oca i imanja, ali nam i prikazuje kako i zašto selo polako izumire.

Kojić je završio na Fakultetu dramskih i filmskih umetnosti u Bijeljini u klasi profesorke Ljiljane Blagojević, a master studije  završio na Televizija univerzitetu u Meksiku.

Publika je uživala u predstavi i, kako se moglo čuti, veruju da se, u narednom periodu, neće čekati ni onoliko dana koliko se čekalo godina za ovaj kulturnih događaj u središtu Gornjeg Jadra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?