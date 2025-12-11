POSLE SKORO POLA VEKA VRATIO SE POZORIŠNU ŽIVOT U KORENITU: Predstava Led vaskrsla scenu i salu

POSLE skoro pola veka, u Domu kulture u Koreniti, igrana je predstava, u okviru projekta grada Loznica i Centra za kulturu Vuk Karadžić "U pohodu na sela".

Foto V Mitrić

Reč je o monodrami Led, iznedrena po tekstu Radoša Bajića, koju izvodi Aleksandar Kojić, glumac rodom iz Landola.

- „Led“ je priča o izgubljenoj sreći i snovima, o strahovima, prolaznosti, o nadmoći sudbine i prirodnih zakona, o blagodarnosti i surovosti prirode, o nemoći čoveka da na istu utiče i menja kao što ne može ni svoj životni put da promeni -kaže Aleksandar Kojić, diplomirani glumac i TV voditelj. -Univerzalnim porukama Led prikazuje osnovne vrline i vrednosti života, ljubavi, iskrenosti, pravde, dostojanstva, časti, dobrote, poštenja, približava nam sudbinu momka koji se odrekao svojih snova zarad svoje porodice, uspomene na oca i imanja, ali nam i prikazuje kako i zašto selo polako izumire.

Kojić je završio na Fakultetu dramskih i filmskih umetnosti u Bijeljini u klasi profesorke Ljiljane Blagojević, a master studije završio na Televizija univerzitetu u Meksiku.

Publika je uživala u predstavi i, kako se moglo čuti, veruju da se, u narednom periodu, neće čekati ni onoliko dana koliko se čekalo godina za ovaj kulturnih događaj u središtu Gornjeg Jadra.