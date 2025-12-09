Srbija

SPORTSKI CENTAR: U petak otvaranje klizališta, ulaz 200 dinara

Dušanka Novković

09. 12. 2025. u 10:28

POŽAREVAC – U petak, 12. januara, u krugu Sportskog centra u Požarevcu, tačno u podne, otvara se klizalište.

D.N.

Posetioci mogu da borave na ledu u 13 smena, počev od 10 do 22.45. Cena ulaznice za 45 minuta klizanja je 200, a iznajmljivanje klizaljki 150 dinara.

