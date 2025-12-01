EKO DEPONIJA U KALENIĆU KOD UBA: Statuje od proleća
PREDSTAVNICI Loznice, Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika posetili su Regionalnu deponiju „Eko Tamnava“ u Kaleniću, kod Uba, gde su razgovarali sa rukovodstvom „Eko-Tamnave“.
Gosti su razgledali velelepna i moderna postrijenja i prostor, koji je uređen za prihvatanje otpada iz ovog dela Srbije. Rukovodsto „Eko deponije“ informisalo je lokalne funkcionere o finalizaciji projekta i naredni koraci za priključenje tih lokalnih samouprava regionalnom centru za upravljanje otpadom.
- Razmatrani su tehnički uslovi, dokumentacija, transfer-stanice, reciklažnog dvorišta i rokovi koji će omogućiti efikasno uključivanje u sistem -kaže gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. -Ovo je velika blagodet za sve nas, a Loznice se, posle decenija i decenija, rešava bremenitog problema na najbolji mogući način.A, to je tako kad imate iza sebe brižnu, odgovornu i svim ljudima posvećenu državnu vlast i njenu sjajnu saradnju sa lokalom.
Regionalni centar „Eko-Tamnava“, kako je rečeno, „ predstavlja važan iskorak ka modernom i održivom upravljanju otpadom, u cilju čistije sredine i boljeg kvaliteta života naših ljudi“.
- Očekujemo da će deponija da počne da radi već na proleće u punom kapacitetu -kaže Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, jedan od učesnika u razgovorila. Biće i dve reciklažne stanice, po jedna u Loznici i Osečini, i reciklažno dvorište u Ljuboviji.Sve teče po planu i svi se radujemo početku rada
