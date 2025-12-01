Srbija

EKO DEPONIJA U KALENIĆU KOD UBA: Statuje od proleća

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

01. 12. 2025. u 06:50

PREDSTAVNICI Loznice, Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika posetili su Regionalnu deponiju „Eko Tamnava“ u Kaleniću, kod Uba, gde su razgovarali sa rukovodstvom „Eko-Tamnave“.

ЕКО ДЕПОНИЈА У КАЛЕНИЋУ КОД УБА: Статује од пролећа

foto :V.Mitrić

Gosti su razgledali velelepna i moderna postrijenja i prostor, koji je uređen za prihvatanje otpada iz ovog dela Srbije. Rukovodsto „Eko deponije“ informisalo je lokalne funkcionere o finalizaciji projekta i naredni koraci za priključenje tih lokalnih samouprava regionalnom centru za upravljanje otpadom.

- Razmatrani su tehnički uslovi, dokumentacija, transfer-stanice, reciklažnog dvorišta i rokovi koji će omogućiti efikasno uključivanje u sistem -kaže gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. -Ovo je velika blagodet za sve nas, a Loznice se, posle decenija i decenija, rešava bremenitog problema na najbolji mogući način.A, to je tako kad imate iza sebe brižnu, odgovornu i svim ljudima posvećenu državnu vlast i njenu sjajnu saradnju sa lokalom.

Regionalni centar „Eko-Tamnava“, kako je rečeno, „ predstavlja važan iskorak ka modernom i održivom upravljanju otpadom, u cilju čistije sredine i boljeg kvaliteta života naših ljudi“.

- Očekujemo da će deponija da počne da radi već na proleće u punom kapacitetu -kaže Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, jedan od učesnika u razgovorila. Biće i dve reciklažne stanice, po jedna u Loznici i Osečini, i reciklažno dvorište u Ljuboviji.Sve teče po planu i svi se radujemo početku rada

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
Srbija

0 0

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat

PREDSTAVNICI Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS, u okviru projekta Prestonica mladih, u Zrenjaninu su održali radni sastanak sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim timom, kao i info sesiju o procesu prijavljivanja na aktuelni konkurs za titulu.

01. 12. 2025. u 21:32

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja
Srbija

0 0

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja

U DOMU kulture "Studenica", u rudarskoj varošici Ušće, u Ibarskoj klisuri nadomak Kraljeva, Deveti susreti veterana folklora okupili su ukupno 10 ansambala iz zemlje i iz inostranstva. U skladu sa višegodišnjom, uspešnom saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije, i ovog puta publici se predstavio i ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" iz Trebinja...

01. 12. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)

USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)