PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Od sutra ponovo radovi na mreži

Зорана Рашић
Zorana Rašić

24. 11. 2025. u 11:54

ELEKTRODISTRIBUCIJA nadležna za područje grada na Crnici obelodanila je da su za utorak, 25. decembar, planirani radovi, zbog čega će doći do obustave isporuke električne energije u pojedinim delovima grada.

Foto: Z. Rašić

Od osam časova bez struje će biti domaćinstva u Ulici Gavrila Principa, te delovi Sinđelićeve, Stevana Sremca,  Dragoslava Marinkovića i deo ulice Jovana Dučića.

Istog dana od 10.30 sati isporuka električne energije biće obustavljena u  jednom delu sela Buljane.

Radovi na elektro-mreži biće nastavljeni u četvrtak, kada će od 11 sati bez struje biti dobar deo domaćinstava u Čepuru i Potočcu. U gradu, električna energija će od 9 sati biti ponovo isključena u Ulici Gavrila Principa, te u delovima Sinđelićeve, Stevana Sremca, Dragoslava Marinkovića i Jovana Dučića.

