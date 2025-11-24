PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Od sutra ponovo radovi na mreži

ELEKTRODISTRIBUCIJA nadležna za područje grada na Crnici obelodanila je da su za utorak, 25. decembar, planirani radovi, zbog čega će doći do obustave isporuke električne energije u pojedinim delovima grada.

Foto: Z. Rašić

Od osam časova bez struje će biti domaćinstva u Ulici Gavrila Principa, te delovi Sinđelićeve, Stevana Sremca, Dragoslava Marinkovića i deo ulice Jovana Dučića.

Istog dana od 10.30 sati isporuka električne energije biće obustavljena u jednom delu sela Buljane.

Radovi na elektro-mreži biće nastavljeni u četvrtak, kada će od 11 sati bez struje biti dobar deo domaćinstava u Čepuru i Potočcu. U gradu, električna energija će od 9 sati biti ponovo isključena u Ulici Gavrila Principa, te u delovima Sinđelićeve, Stevana Sremca, Dragoslava Marinkovića i Jovana Dučića.