U ĆUPRIJSKOM DOMU ZDRAVLJA: Sutra skrininig za bolesti srca
ŽITELjI grada na Moravi sa ili bez zdravstvenog osiguranja moći će sutra u Domu zdravlja u tom gradu da provere zdravlje srca skriningom za kardiovaslularne bolesti.
U skladu sa preporukom Ministarstva zdravlja, ova ustanova organizuje skrining u subotu, 22. novembra, u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i Službe za laboratorijsku dijagnostiku.
Zainteresovani građani će posle pregleda lekara opšte medicine moći da urade EKG snimanje i da izmere krvni pritisak, dok će im u laboratoriji biti proveren nivo glikemije u krvi i lipidni status, parametri koji su vrlo važni za zdravlje srca.
Pregledi će se obavljati od vremenu od 8 do 13 sati.
