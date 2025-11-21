Srbija

U ĆUPRIJSKOM DOMU ZDRAVLJA: Sutra skrininig za bolesti srca

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 11. 2025. u 12:39

ŽITELjI grada na Moravi sa ili bez zdravstvenog osiguranja moći će sutra u Domu zdravlja u tom gradu da provere zdravlje srca skriningom za kardiovaslularne bolesti.

Foto: Z.Rašić

U skladu sa preporukom Ministarstva zdravlja, ova ustanova  organizuje skrining u subotu, 22. novembra, u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i Službe za laboratorijsku dijagnostiku.

Zainteresovani građani će posle pregleda lekara opšte medicine moći da urade EKG snimanje i da izmere krvni pritisak, dok će im u laboratoriji biti proveren nivo glikemije u krvi i lipidni status, parametri koji su vrlo važni za zdravlje srca.

Pregledi će se obavljati od vremenu od 8 do 13 sati.

