PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Jelena Stojković

20. 11. 2025. u 16:33

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

Foto: Grad Vranje

Takođe, Gradski štab za vanredne situacije usvojio je zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac. Na današnjoj sednici Štaba usvojeni su i Izveštaji o pripremljenosti i osposobljenosti subjekata sistema zaštite spasavanja Grada Vranja za predstojeći zimski period 2025/2026. godine i predlog Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2026. godinu.

Takođe, doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke Južna Morava, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina i mogućeg ugrožavanja postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac, kontaktiraju predstavnici ,,Srbija autoputeva“, radi zatvaranja propusta u blizini  postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac,  kako voda ne bi ugrozila samo postrojenje.

