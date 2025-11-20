PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja
Takođe, Gradski štab za vanredne situacije usvojio je zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac. Na današnjoj sednici Štaba usvojeni su i Izveštaji o pripremljenosti i osposobljenosti subjekata sistema zaštite spasavanja Grada Vranja za predstojeći zimski period 2025/2026. godine i predlog Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2026. godinu.
Takođe, doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke Južna Morava, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina i mogućeg ugrožavanja postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac, kontaktiraju predstavnici ,,Srbija autoputeva“, radi zatvaranja propusta u blizini postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac, kako voda ne bi ugrozila samo postrojenje.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
„BLAGO SRBIJE“ U LESKOVCU: Upoznavanje najmlađih sa bogatim nasleđem
20. 11. 2025. u 14:43
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)