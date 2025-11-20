VELIKI ISKORAK: Formiran prvi Društveno-poslovni klub Šumadija
KRAGUJEVAC je juče dobio inicijativu koja bi mogla da promeni dinamiku razvoja celog regiona.
U gradu je formiran prvi Društveno-poslovni klub Šumadija, platforma namenjena povezivanju vodećih privrednika, uglednih pojedinaca i ključnih aktera lokalnog razvoja. Ideja o osnivanju nastala je spontano – kroz razgovore kompanija koje su prepoznale da Šumadiji nedostaje savremen model umrežavanja, mesto gde se resursi, znanje i interesi mogu objediniti radi zajedničkog napretka. Klub je otvoren za sve privredne subjekte sa sedištem u Šumadiji, kao i za prepoznate i uticajne članove šire zajednice.
Osnivačku grupu čine neke od najznačajnijih kompanija u ovom delu Srbije: Agromarket, MIND Grupa, Forma Ideale, Nikom, Trnava Promet, Sanel, Morava, Preduzeće za puteve Kragujevac, Sena, LionEight, Mitel Mont, Rolling-Co, Tomić auto i UNIOR, kao i istaknuti pojedinci. Udruženi su predstavnici širokog spektra sektora – industrije, proizvodnje, logistike, građevinarstva i tehnologije – koji su prepoznali važnost stvaranja ozbiljne platforme za privrednu saradnju i razvoj.
Misija kluba definisana je jasno i usmerena je ka konkretnim rezultatima. Društveno-poslovni klub Šumadija ima za cilj da donese opipljive koristi svojim članovima, ali i široj zajednici. Fokus je na tri ključna pravca delovanja: privlačenje novih investicija i ekonomskih projekata u region, snažniji, jedinstven nastup prema republičkim i lokalnim institucijama radi poboljšanja infrastrukture i poslovne klime, jačanje međusobne saradnje kroz zajedničke projekte, razmenu znanja i stvaranje povoljnijih uslova za razvoj preduzeća.
Krovni cilj je da šumadijske firme budu bolje povezane, da se međusobno podržavaju, da zajedno rade na praktičnim programima razvoja i da se vidljivije pozicioniraju na domaćem i inostranom tržištu. Uz takvu sinergiju, nove ideje se brže uvode u praksu, procesi postaju efikasniji, a privreda regiona dobija snažniji zamah.
Klub najavljuje intenzivnu saradnju sa lokalnom i republičkom administracijom, usmerenu na unapređenje putne i poslovne infrastrukture. Posebna pažnja biće posvećena mladima – od podrške startap inicijativama, preko mentorskih programa, do razvoja preduzetničkih veština.
Za predsednika kluba izabran je Bratislav Milanović (MIND Grupa), dok uloge potpredsednika preuzimaju Vladimir Dobi (LionEight) i Dragan Spasić (Morava). Rukovodstvo će usmeravati aktivnosti, koordinisati ključne projekte i održavati komunikaciju između privrede, institucija i zajednice.
Osnivanje Društveno-poslovnog kluba predstavlja veliki iskorak za Šumadiju. Ovim potezom region je dobio prvi koordinisani mehanizam saradnje privrede i zajednice, što ga pozicionira kao snažnog, modernog i perspektivnog aktera na privrednoj mapi Srbije.
