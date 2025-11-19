ŽIVI DUH SEĆANJA: Učenici vrnjačke UTŠ u Mauzoleju srpskim ratnicima na Vidu

Učenici Ugostiteljsko-turističke škole u Vrnjačkoj Banji puni utisaka vratili su se sa ekskuruzije u Grčkoj tokom koje su, na sam Dan primirja u Prvom svetskom ratu, kao jedina delegacija iz Srbije posetili ostrvo Vido, mesto večnog sećanja na srpske vojnike stradale tokom albanske golgote.

UTŠ Vrnjačka Banja

Ovom prilikom, u Mauzoleju posvećenog srpskim ratnicima, vrnjački učenici i njihovi nastavnici, noseći našu trobojku, grčku i zastavu svoje škole, položili su vence i minutom ćutanja odali počast hrabrim precima koji su svoje živote ugradli u temelje slobode srpske države.

UTŠ Vrnjačka Banja

- Učenici iz Vrnjačke Banje jedini su na sam Dan primirja došli na ostrvo Vido i poklonili se senima svojih predaka – rekao je ovom prilikom Ljubomir Sarmandić, kustos Srpske kuće na Krfu. - Uz duboko simbolično značenje, njihovo prisustvo na ovom mestu pokazalo je da duh sećanja među mladima i dalje živi, a položeni venci svedoče o iskrenom poštovanju i zahvalnosti onima koji su branili čast i slobodu otadžbine.

UTŠ Vrnjačka Banja