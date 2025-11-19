ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U četvrtak, 20. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
Na području grada Požarevca, od 7 do 15 sati struju neće imati Bratinac - od mlina prema centru sela sa bočnim ulicama, a od 9 do 14 Ulica braće Jugović u naselju Radenka kod Kučeva. U periodu od 9 do 14 sati, sa mreže će biti isključen deo Kladurova kod Petrovca na Mlavi – ulice Velika Pretrža, Kulmja i Zebac, a od 8 do 14.30 deo Velikog Gradišta – Ostrvo, Srebrno jezero, Beli Bagrem, Rudarevo i Aerodrom. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
