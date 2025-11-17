ŠABAC DOBIO ZDRAVSTVENI CENTAR: Spojeni bolnica i Doma zdravlja

Zdravstveni centar Šabac u čijem sastavu su Dom zdravlja i Opšta bolnica, zvanično je počeo sa radom 4. novembra . Kako je naglasio dr Milivoje Đurić, direktor Zdravstvenog centra, cilj ovih organizacionih promena je da se pacijentima omogući brže i kvalitetnije ostvarivanje svih prava iz zdravstvene zaštite. Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen rukovodeći tim, dr Đurić je izrazio očekivanja da će pacijenti u što skorije vreme primetiti pozitivan pomak, prvenstveno kada je reč o zakazivanju i brzini u realizaciji pojedinih dijagnostičkih procedura.

foto V Mitrić

– Dan spajanja Opšte bolnice i Doma zdravlja možemo da navedemo kao datum koji označava novo poglavlje šabačkog zdravstva. Posebnu zahvalnost dugujem Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na svesrdnoj pomoći i podršci tokom ovog procesa, kao i na kontinuiranom ulaganju u opremu i modernizaciji usluga. Imamo velike planove, a jedan od prioriteta je formiranje angio sale. Lekar je već na obuci, tako da ćemo biti spremni i za to. Veliku pomoć imali smo i od šabačke filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a posebno od lokalne samouprave – rekao je dr Milivoje Đurić.

Kako je direktor novoosnovanog Zdravstvenog centra istakao, grad Šabac godinama unazad podržava ovdašnje zdravstvo, posebno kroz projekte razvoja primarne zdravstvene zaštite. Da će se ova saradnja nastaviti, govore i planovi za izgradnju nove bolnice. Prema Đurićevim rečima Ugovor o projektovanju nove bolnice je u procesu potpisivanja i očekujemo da će za nekoliko dana početi projektovanje. Ovo je u nadležnosti grada.

Iz Opšte bolnice na specijalizacijama je trenutno 47 lekara od kojih se većina uskoro vraća sa usavršavanja, rekao je dr Milomir Maksimović, pomoćnik direktora za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno za Opštu bolnicu. Trenutno lekari Opšte bolnice su na specijalizacijama iz interne medicine, anesteziologije, otorinolaringologije, fizikalne medicine, ginekologije, pedijatrije, ortopedije, urologije, radiologije, internističke onkologije, opšte hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, psihijatrije, infektologije, medicinske mikrobiologije, dermatovenerologije i patologije. U toku su i brojne uže specijalizacije i to iz kardiologije, kliničke transfuziologije, onkološke hirurgije, laparoskopske hirurgije, medicinske citologije, pulmologije i nefrologije.

– Skoro da nema službe u našoj ustanovi koja nije modernizovana. Pored magnetne rezonance i 64–slajsnog skenera, među najvažnijim ulaganjima u našu ustanovu je i operacioni ortopedski sto sa ekstenzijom, takozvani „transparentni sto“ koji je omogućio da se uvedu nove savremene minimalno invazivne hirurške procedure u ortopediji. Takođe, kompletno je renovirana Služba patologije u koju se decenijama nije ulagalo. Naši patolozi počeli su da rade i imunohistohemijske analize. To znači da pacijenti ne moraju više da putuju u Beograd da predaju uzorke za ovu analizu i da na rezultat čekaju dva meseca, već će u svom gradu sve to moći da dobiju za dve do tri nedelje – rekao je dr Milomir Maksimović.

Grad Šabac svih ovih godina bio je pouzdan partner Domu zdravlja. Zahvaljujući toj saradnji, obnovljene su ambulante na gradskom i seoskom području, obnovljen je vozni park ustanove, uloženo je u opremu. Ukratko, nema službe u Domu zdravlja čiji rad za proteklih 18 godina nije modernizovan. Posebno je u proteklih pet godina ova saradnja intenzivirana kroz projekat podrške lokalne samouprave primarnoj zdravstvenoj zaštiti, naglasio je dr Jasmin Osmanović, pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno Dom zdravlja.

– Kao deo Zdravstvenog centra Šabac, primarna zdravstvena zaštita ide korak dalje. Za lekare bez specijalizacije otvara se šira mogućnost da biraju u kojoj oblasti će se usavršavati. Dom zdravlja, odnosno primarna zdravstvena zaštita ima ograničeni izbor. Osim toga, naši specijalisti iz, primera radi pedijatrije ili ginekologije imaju sada mogućnost i za dobijanje užih specijalizacija. Za pacijente je značajno što će spajanjem biti omogućena bolja komunikacija između lekara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i bolja organizacija zakazivanja. Imaćemo mogućnost da skratimo liste čekanja na ultrazvučni pregled. Ovo znači da bi lekari iz Doma zdravlja koji su prošli obuku za ovu vrstu dijagnostike, preuzeli deo pacijenata zakazanih u Opštoj bolnici – rekao je dr Jasmin Osmanović.

Spajanje Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac i Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac pod okrilje Zdravstvenog centra Šabac, realizovano je nakon 18 godina od razdvajanja od tadašnjeg Zdravstvenog centra „Dr Laza K. Lazarević“. Razdvajanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i upisivanje u nadležni registar, obavljeno je 15. aprila 2007. godine. Sada Zdravstveni centar broji 1.615 zaposlenih. U Opštoj bolnici zaposleno je 1.033 na neodređeno i 83 na određeno. Među njima je ukupno 192 lekara od kojih su 105 specijalisti i 19 subspecijalisti. Trenutno je 47 lekara na specijalizaciji i 16 na užoj specijalizaciji. Ukupno je zaposleno 682 medicinske sestre i tehničara, a od ovog broja 135 sa diplomom Visoke medicinske škole strukovnih studija. Među zaposlenima je 222 u nemedicinskom sektoru.

U Domu zdravlja 487 je zaposleno na neodređeno i 12 na određeno. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti upupno je 105 lekara od kojih su 78 specijalisti. Na specijalizaciji trenutno je šest lekara. Ukupno je zaposleno 171 medicinskih sestara i tehničara od kojih je 50 viših. Nemedicinsko osoblje čini 96 zaposlenih.

U Šapcu nemamo liste čekanja za operacije katarakte. Operacije se realizuju u okviru 30 dana. Imamo tri oftalmologa na obuci, tako da će se u dogledno vreme ove intervencije još brže realizovati. Dijagnostika skenerom obavlja se u okviru 30 dana, a magnetnom rezonancom od 45 do 60 dana. Ovo se odnosi na pacijente koji nisu hitni, rekao je dr Milivoje Đurić.

– Dr Slobodanu Popoviću, odnosno prethodnom menadžmentu Opšte bolnice, želim da čestitam što su uprkos izazovima usled pandemije Kovida 19 uspeli da realizuju veliki deo planova. Ovo se odnosi i na nabavku opreme, zapošljavanje kadra i uvođenje novih procedura. Nije bilo jednostavno. To su bile vanredne okolnosti koje su nas usporile, ali nisu zaustavile.

Zbog odlučne borbe protiv Kovida 19, dr Milivoje Đurić dobitnik je Sretenjskog odlikovanja koje mu je na Dan državnosti uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za pomoćnika direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu (Dom zdravlja Šabac) imenovan je dr Jasmin Osmanović, specijalista urgentne medicine,pomoćnik direktora za sekundarnu zdravstvenu zaštitu (Opšta bolnica Šabac) je dr Milomir Maksimović, specijalista opšte hirurgije, a glavna sestra ustanove je Slađana Jovanović.